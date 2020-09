A Volkswagen egy évvel az 5-ajtós változatot követően nemrégiben a kombi Golfot is leleplezte, és most már az árát is tudni a népszerű modell praktikus változatának.

A 4,63 méter hosszú, 2,69 méteres tengelytávolságú, illetve 611-1642 literes csomagtartójú újdonság a magyar konfigurátorban egyelőre még nem érhető el, de a németben már igen.

© VW

Jelenleg 28 566 euró (10,22 millió forint) a típus alapára, mely összeg ellenében egy 115 lóerős 2 literes dízelmotorral, illetve hatfokozatú kéziváltóval szerelt Golf Variant vezethető haza. Egyelőre ez az egyetlen rendelhető motorvariáns, ami a csúcsot jelentő R-Line kivitelben 36 817 eurós (13,18 millió forint) alapárral rendelkezik.

Összehasonlításképp, a nyolcas Golf 5-ajtós változatának német alapára 19 880 euró (7,12 millió forint), ennyibe kerül ugyanis egy 90 lóerős 1 literes benzinmotorral és ötfokozatú kéziváltóval felvértezett modell. A 115 literes 2 literes dízelmotoros, hatfokozatú kéziváltós 5-ajtós Golf 25 373 eurótól (9,08 millió forint) indul.

© VW

