[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Mi a nevetséges az ingyenes vírusteszten? Szuperkupa \"szuper\" lezárásokkal. Járványregulákat írnak felül a bankrablók...","id":"20200922_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abae2864-5c86-40ab-a95e-72145bd03a0e","keywords":null,"link":"/360/20200922_Radar360","timestamp":"2020. szeptember. 22. 08:00","title":"Radar360: Reálkereset? Sok jóra ne számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8","c_author":"","category":"elet","description":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","shortLead":"Egészen konkrétan egy mini Jóbarátok-jelenettel. ","id":"20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5febcaec-8ea7-4d3e-ab03-2381e1e93ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d83bbc0-57af-4875-bd85-6ff1f4ed431b","keywords":null,"link":"/elet/20200921_Jennifer_Aniston_keszult_nemi_meglepetessel_az_online_Emmygalara","timestamp":"2020. szeptember. 21. 11:29","title":"Jennifer Aniston készült némi meglepetéssel az online Emmy-gálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző évhez képest. A visszaesés okozhatott némi meglepetést, ám a legnépszerűbb modellek rangsora már nem, hiszen az első tíz modellből nyolc a legismertebb német márkák gyáraiból gurult ki újonnan. A Bankmonitor megnézte, hogy mennyibe kerülnek most ezek a modellek használtan, és mekkora havi törlesztőt kell fizetnie annak, aki hitelből fedezné a vásárlást.","shortLead":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző...","id":"20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4113f6f5-8ded-428f-a536-0310205325eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:50","title":"Mekkora havi törlesztője lehet egy használt autónak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f67741-bb00-4c29-b089-fb27196f386a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lelkes támogatói bármilyen vállalkozásnak lehetnek, de tartósan csak olyan tartalmakra lehet építeni, amelyek ingyen máshol nem érhetők el.","shortLead":"Lelkes támogatói bármilyen vállalkozásnak lehetnek, de tartósan csak olyan tartalmakra lehet építeni, amelyek ingyen...","id":"20200922_Valosagos_fuggetlenseget_csak_a_gazdasagi_fuggetlenseg_tud_garantalni__Hont_Andras_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f67741-bb00-4c29-b089-fb27196f386a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce74a3bd-d695-408f-85e5-09db377234c9","keywords":null,"link":"/360/20200922_Valosagos_fuggetlenseget_csak_a_gazdasagi_fuggetlenseg_tud_garantalni__Hont_Andras_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:20","title":"Valóságos függetlenséget csak a gazdasági függetlenség tud garantálni – Hont András a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnöknek Brüsszelben lesz jelenése.","shortLead":"A miniszterelnöknek Brüsszelben lesz jelenése.","id":"20200922_orban_viktor_szuperkupa_donto_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ba0565-03cd-42ac-a2b7-d0bcf3c88bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca0c32-eb6b-41f4-9e3c-ef0736862722","keywords":null,"link":"/sport/20200922_orban_viktor_szuperkupa_donto_puskas_arena","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:50","title":"Orbán nem lesz ott a Puskásban a Szuperkupa-döntőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e6f1d9-d836-422a-aeca-6c1629bb2f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LTT 9779 b exobolygó a tulajdonságai miatt még a világ legjobb tudósainak is feladja a leckét.","shortLead":"Az LTT 9779 b exobolygó a tulajdonságai miatt még a világ legjobb tudósainak is feladja a leckét.","id":"20200922_exobolygo_tess_urszonda_ltt_9779_b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83e6f1d9-d836-422a-aeca-6c1629bb2f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba5e8ef-0bc2-4e4c-9c0f-e9215d1a9e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200922_exobolygo_tess_urszonda_ltt_9779_b","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:25","title":"Találtak egy teljesen újfajta bolygót, egy év 19 óráig tart rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","shortLead":"Gömöry Zsolt még hetekig kórházban maradhat. ","id":"20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950452e5-b15f-4d62-8651-faf95efee410","keywords":null,"link":"/elet/20200921_koronavirus_edda_gomory_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 06:06","title":"Koronavírus: rosszabbodott az Edda zenészének állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhunyt egy 37 éves beteg is. Több mint 4500-an felgyógyultak már a betegségből.","shortLead":"Elhunyt egy 37 éves beteg is. Több mint 4500-an felgyógyultak már a betegségből.","id":"20200922_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d132f8ef-cd23-441f-a118-f5eafe29300d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f47fc01-5e15-4b1c-8d99-b59fe4640fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. szeptember. 22. 09:42","title":"Meghalt nyolc koronavírusos beteg, 20 ezerhez közelít regisztrált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]