Az ígértnél is jobban gyorsul 0-ról 200-ra az új McLaren

[{"available":true,"c_guid":"63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","shortLead":"Az egyedi karosszéria hátsó traktusa a II. világháború előtti korszakba repít vissza bennünket.","id":"20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63264f41-65bb-4dda-8509-fcde5bd61cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b607a158-dd18-4dc2-91cc-3fa3a5e5969c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200922_retro_hurokat_penget_ez_a_ferrarialapu_uj_sportkocsi","timestamp":"2020. szeptember. 22. 14:45","title":"Retro húrokat penget ez a Ferrari-alapú új sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos átlagban milyen arányban emelkedett egy országban a koronavírus-fertőzöttek száma.","shortLead":"A Google a világ 220 országában, így Magyarországon is elérhetővé teszi azt az új funkciót, ami megmutatja, hétnapos...","id":"20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02e9c0dd-9926-460b-89b9-d7f201aa3a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542fb22e-f2b2-4c27-85c5-36935d20f93c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_google_terkep_koronavirus_statisztika_covid_19","timestamp":"2020. szeptember. 24. 08:33","title":"Új koronavírusos funkciót kap a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná szippantani.","shortLead":"A Gordon Murray T.50s olyan hatalmas leszorítóerőt produkál, hogy az még egy alagút plafonjához is oda tudná...","id":"20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b9568f9-3c47-410d-9e59-50f203a37602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0674e0d-f290-47e6-927f-26cf5ed446b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_hihetetlen_de_ez_az_uj_hiperauto_akar_fejjel_lefele_is_vezetheto_gordon_murray_t50s","timestamp":"2020. szeptember. 23. 06:41","title":"Hihetetlen, de ez az új hiperautó akár fejjel lefele is vezethető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség iskoláitól. ","shortLead":"Az Együtt volt elnöke azután írta ezt, hogy kiderült: a kormány megvonja a többlettámogatást az Iványi Gábor vezette...","id":"20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5739504c-af30-4585-8bfa-5c38da0de9ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_juhasz_peter_egyutt_orban_viktor_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg","timestamp":"2020. szeptember. 23. 07:27","title":"Juhász Péter szerint Orbán Viktor pszichopata, és végérvényesen fasisztává vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","shortLead":"Az orosz elnök szerint már egymillió vakcinát rendelt tőlük összesen 20 ország.","id":"20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ccd66-7bbe-448f-aad9-f15292a4b4f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Putyin_koronavirus_vakcina_ensz","timestamp":"2020. szeptember. 22. 21:02","title":"Putyin ingyen adná az orosz koronavírus-vakcinát az ENSZ munkatársainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","shortLead":"Apró lépésekkel, de folyamatosan gyengül a forint.","id":"20200923_forint_euro_arfolyam_365","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987d47d4-80ce-4141-a5c5-5869ee574d45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_forint_euro_arfolyam_365","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:22","title":"365-nél jár a forint-euró árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak néhány száz ember volt jelen az eseményen. ","shortLead":"Csak néhány száz ember volt jelen az eseményen. ","id":"20200923_aljakszandr_lukasenka_hivatali_esku_feheroroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc8dee-a675-4e8d-b94d-2793510179ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200923_aljakszandr_lukasenka_hivatali_esku_feheroroszorszag","timestamp":"2020. szeptember. 23. 12:34","title":"Lukasenka úgy tette le a hivatali esküt, hogy be sem jelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar vállalat nyerte a lábbelikre kiírt közbeszerzést. A vasúttársaságnak 33–35 ezer párra van szüksége.","shortLead":"Magyar vállalat nyerte a lábbelikre kiírt közbeszerzést. A vasúttársaságnak 33–35 ezer párra van szüksége.","id":"20200923_mav_cipo_kozbeszerzes_ipoly_cipogyar_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7577346e-9436-4501-8ca5-a59bb5970b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200923_mav_cipo_kozbeszerzes_ipoly_cipogyar_kft","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:29","title":"411 millió forintért vesz cipőket a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]