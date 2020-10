Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra a meteorológiai szolgálat, vasárnap viszont az ország jóval nagyobb része lesz érintett.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra...","id":"20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9074e504-e04c-429f-97c8-09d176d07138","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","timestamp":"2020. október. 03. 08:19","title":"Vasárnap nagy zivatar lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ami változott, hogy a magánimport helyett többen bízzák cégekre a behozatalt. ","shortLead":"Ami változott, hogy a magánimport helyett többen bízzák cégekre a behozatalt. ","id":"20201002_A_hatarzar_ellenere_nott_a_hasznaltautoimport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef82439-e466-4c5c-8be1-2fa47e871382","keywords":null,"link":"/cegauto/20201002_A_hatarzar_ellenere_nott_a_hasznaltautoimport","timestamp":"2020. október. 02. 08:51","title":"Nem fogott a határzár a használtautó-importon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvános Facebook-csoportok népszerűségét szeretné növelni egy érdekes újítással a közösségi oldal. Hogy a kezdeményezést a felhasználók díjazni fogják-e, az egyelőre kérdéses.","shortLead":"A nyilvános Facebook-csoportok népszerűségét szeretné növelni egy érdekes újítással a közösségi oldal...","id":"20201002_nyilvanos_facebook_csoportok_beszelgetes_hirfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68778824-b0a4-4d80-ab6f-1f7c5e44c8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_nyilvanos_facebook_csoportok_beszelgetes_hirfolyam","timestamp":"2020. október. 02. 08:37","title":"Ne lepődjön meg: idegenek beszélgetéseit is látni fogja a saját Facebookján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország továbbra is harmadik helyen áll a halálozási sorban az Egyesült Államok és Brazília mögött - írja az MTI.

","shortLead":"Indiában meghaladta a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma szombaton: ezzel az ázsiai ország...","id":"20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758e9cd2-40ee-48cc-8830-c7567cf5f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398a47d-3980-4b87-af2c-81c98189cebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Indiaban_eddig_mar_tobb_mint_szazezer_ember_meghalt_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. október. 03. 21:10","title":"Indiában eddig már több mint százezer ember meghalt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A távozó rektorhelyettes úgy érzi, nem tudta építeni az egyetemet, mert nem tették lehetővé a körülmények.","shortLead":"A távozó rektorhelyettes úgy érzi, nem tudta építeni az egyetemet, mert nem tették lehetővé a körülmények.","id":"20201002_szfe_upor_laszlo_rektorhelyettes_bucsu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=823096c7-addc-48e1-9dfb-4ebc75de9f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f091892b-8514-44c6-a4b8-ba20c106ae20","keywords":null,"link":"/kultura/20201002_szfe_upor_laszlo_rektorhelyettes_bucsu","timestamp":"2020. október. 02. 14:20","title":"„Búcsúzom úgy, hogy maradok, megyek úgy, hogy meg sem érkeztem” – Upor László a színművészetiseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyik közeli tanácsadójától kaphatta el a fertőzést az amerikai elnök.","shortLead":"Egyik közeli tanácsadójától kaphatta el a fertőzést az amerikai elnök.","id":"20201002_Donald_Trump_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b36f1d4d-00b0-4678-9931-b0325cbd8874","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_Donald_Trump_koronavirusos","timestamp":"2020. október. 02. 07:15","title":"Donald Trump koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy István véleményét nem osztja a kormány. ","shortLead":"Nagy István véleményét nem osztja a kormány. ","id":"20201003_Lazitana_az_agrarminiszter_az_alkohol_zero_toleranciajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44c7fa4-da98-4334-a981-6f13d9ac822c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_Lazitana_az_agrarminiszter_az_alkohol_zero_toleranciajan","timestamp":"2020. október. 03. 19:05","title":"Lazítana az agrárminiszter az alkohol zéró toleranciáján, de a kormány nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18757f5c-cf31-4db9-b4b2-631e04b8b709","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világon élő gyerekek egyharmadának egészségét, társadalmi beilleszkedését veszélyezteti az ólom – tette közzé nemrég az ENSZ gyermekvédelmi szervezete, az UNICEF. ","shortLead":"A világon élő gyerekek egyharmadának egészségét, társadalmi beilleszkedését veszélyezteti az ólom – tette közzé nemrég...","id":"202040_gyerekek_olomveszelyben_vilagriado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18757f5c-cf31-4db9-b4b2-631e04b8b709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed84ec3-5916-4237-b4bf-4bc1e9b728d1","keywords":null,"link":"/360/202040_gyerekek_olomveszelyben_vilagriado","timestamp":"2020. október. 02. 15:00","title":"Háromból egy gyerek veszélyben van az ólom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]