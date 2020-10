Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","shortLead":"A magyar teniszező és Kristina Mladenovic legyőzték a bajnokságot két éve megnyerő párost.","id":"20201009_babos_timea_dontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30a17727-7f42-431a-ae7f-5d4a42623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7bf363-8a55-434d-8907-714c399c9d7b","keywords":null,"link":"/sport/20201009_babos_timea_dontos","timestamp":"2020. október. 09. 14:46","title":"Babosék döntőbe jutottak a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2a090a-2a33-4f02-b89a-c2d311fbf3a0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A farkasok intelligensen kommunikálnak, szeretik családjukat, de gondoskodnak öreg társaikról is. Mindemellett mindig kaphatók egy kis játékra. Ezt tapasztalta a vadállatok között élve Elli H. Radinger német farkasszakértő, aki könyvet is írt az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban töltött éveiről.","shortLead":"A farkasok intelligensen kommunikálnak, szeretik családjukat, de gondoskodnak öreg társaikról is. Mindemellett mindig...","id":"202041_konyv__szelid_teremtesek_elli_h_radinger_afarkasok_bolcsessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2a090a-2a33-4f02-b89a-c2d311fbf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4374988e-2c7c-4737-85fc-0cc881f60d24","keywords":null,"link":"/360/202041_konyv__szelid_teremtesek_elli_h_radinger_afarkasok_bolcsessege","timestamp":"2020. október. 09. 16:00","title":"Életveszélyes kaland könyvet írni a farkasok bölcsességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","shortLead":"A venezuelai modell és színésznő a TV2 új táncos műsorát népszerűsíti, ezért van itt.","id":"20201009_gabriela_spanic_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=306426e6-f27d-4359-b0d8-2b13c7f94edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15984e74-61e1-4905-a243-85cb8de137e6","keywords":null,"link":"/elet/20201009_gabriela_spanic_tv2","timestamp":"2020. október. 09. 07:59","title":"Gabriela Spanic Magyarországon maradna, ha itt találna rá a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel diadalmenete, vagy csak a nyár és a koronavírus nyomta rá a bélyegét a konstrukcióra. ","shortLead":"Még soha nem vettek fel olyan kevés babaváró hitelt, mint augusztusban. Nem egyértelmű, hogy véget ért-e a hitel...","id":"20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc71c1b4-cedc-44b6-9615-13c7fafb09f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_babavaro_hitel_hiteligenyles_bank360","timestamp":"2020. október. 08. 07:15","title":"Már szinte mindenki felvette a Babavárót, akinek kellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","shortLead":"Az MX-30 hatótávnövelős elektromos és hibrid változatban is elérhető lesz.","id":"20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7542bc6-8ea0-4e9d-bba5-7a602bfb7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8cb8b7-6edc-43dd-853b-baf04fdc6311","keywords":null,"link":"/cegauto/20201009_benzinmotorokat_szerelnek_a_mazda_elso_villanyautojaba_mx30","timestamp":"2020. október. 09. 11:21","title":"Benzinmotorokat szerelnek a Mazda első villanyautójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f492a64a-58d0-4c3f-baeb-e9103308fddc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kémiai Nobel-díj mindkét kitüntetettjét meglepte az elismerés híre. Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és Jennifer Doudna amerikai biokémikus egyaránt azt mondta a szerdai bejelentés után, egyelőre alig tudja felfogni, hogy Nobel-díjat kap a genetikai olló felfedezéséért.","shortLead":"A kémiai Nobel-díj mindkét kitüntetettjét meglepte az elismerés híre. Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és...","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna_nyilatkozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f492a64a-58d0-4c3f-baeb-e9103308fddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29dc944-06c8-4105-8e32-c8457d6e65c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_emmanuelle_charpentier_jennifer_doudna_nyilatkozatok","timestamp":"2020. október. 07. 21:33","title":"\"Még hozzá kell szoknom\" – mondta a tudós, aki 51 évesen megkapta a Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5491a0-2204-4932-9dbf-92dc09ec545e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Karabah határain túlra is átterjedtek a múlt vasárnap kezdődött heves azeri–örmény harcok, és úgy tűnik, egyelőre egyik fél sem hajlandó kompromisszumra. A konfliktusban érintett már Törökország, Oroszország, Iráni és Izrael is.","shortLead":"Karabah határain túlra is átterjedtek a múlt vasárnap kezdődött heves azeri–örmény harcok, és úgy tűnik, egyelőre egyik...","id":"202041__karabahi_haboru__teljesithetetlen_feltetelek__sokszereplos_jatszma__kaukazusi_loporos_hordo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f5491a0-2204-4932-9dbf-92dc09ec545e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9654c660-d0b3-4725-9f31-f96758ae7cf6","keywords":null,"link":"/360/202041__karabahi_haboru__teljesithetetlen_feltetelek__sokszereplos_jatszma__kaukazusi_loporos_hordo","timestamp":"2020. október. 09. 15:00","title":"Egyre több szereplője van a karabahi háborúnak, az egész térség lángba borulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","shortLead":"Legalábbis Nagy István új cége tevékenységi köreibe felvette a \"teve, teveféle tenyésztését\" is.","id":"202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=295c1d4f-7e0d-4678-a634-9c2dd9cb8202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b486c-a9d2-403e-b72e-ad270ec69478","keywords":null,"link":"/360/202041_ronafoi_agrar_foldmuvelo_agrarminiszter","timestamp":"2020. október. 09. 12:00","title":"Tevetenyésztésbe vághat a magyar agrárminiszter, és ehhez Dubajból kérhet tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]