A koronavírus-járvány miatti tavaszi bezártság azóta sok országban mérséklődött, de az élet várhatóan jó ideig nem áll majd vissza a megszokott kerékvágásba. Ezt a (vírus)hullámot lovagolná meg a Tonal amerikai startup, mely a minap 110 millió dolláros tőkeinjekciót kapott. A koronavírus-járvány miatti tavaszi bezártság azóta sok országban mérséklődött, de az élet várhatóan jó ideig nem áll vissza a megszokott kerékvágásba. Ezt a (vírus)hullámot lovagolná meg a Tonal amerikai startup, mely a minap 110 millió dolláros tőkeinjekciót kapott. Egymillióért olyan edzőgépet kap otthonra, hogy csak néz majd Pirotechnikai eszközökkel támadott meg mintegy negyven ember egy rendőrőrsöt vasárnapra virradó éjjel egy párizsi elővárosban. Az incidensnek nincsenek sérültjei - közölték rendőrségi források. Pirotechnikai eszközökkel támadtak meg egy rendőrőrsöt Párizs közelében Csakhogy időközben kiderült, hogy egy másik gyilkosságot is ő követett el, amiért ugyancsak életfogytiglanit kapott, ezúttal azonban már feltételesen sem bocsátható szabadon. A férfit előbb szomszédja megölése miatt ítélték el, az akkori döntés szerint legkorábban 25 év múlva engedhették volna feltételesen szabadon. Csakhogy időközben kiderült, hogy egy másik gyilkosságot is ő követett el, amiért ugyancsak életfogytiglanit kapott, ezúttal azonban már feltételesen sem bocsátható szabadon. Fellebbezésében ennek az enyhítését kérte. Tényleges életfogytiglant kapott első fokon a túronyi fejszés gyilkos A Remdesivirt csak egy szakaszban lehet használni. Már Magyarországon is gyártják. A Remdesivirt csak egy szakaszban lehet használni. Már Magyarországon is gyártják. Szerbiában már elérhető a koronavírus-gyógyszer De persze a politikusok bajban vannak, mert az ilyen döntések általában nagyobb kockázatokkal és anyagi kiadásokkal járnak együtt, úgy hogy egyszerűbb a tiltás.\r

Jonas Schmidt-Chanasit, a WHO-val közös kutatásokat végző hamburgi kutatóintézet igazgatója azt mondta a Die Weltnek, hogy ezek a korlátozások szembemennek a valósággal és aránytalanok, ráadásul könnyű kijátszani őket. De persze a politikusok bajban vannak, mert az ilyen döntések általában nagyobb kockázatokkal és anyagi kiadásokkal járnak együtt, úgy hogy egyszerűbb a tiltás. Német virológus: Nem szükségesek az utazási korlátozások, csak így egyszerűbb a politikának Gépfegyverrel lövöldözött a horvát kormány épülete előtt egy férfi Egy rendőr megsérült a lövöldözésben, az elkövető elmenekült a helyszínről, egy kilométerrel arrébb, holtan találták meg. Milyen járvány? Hatalmasat nőtt a mobilkamerás piac A Strategy Analytics elemzőcég összesítése alapján a Sony és a Samsung együtt a mobilkamerás piac több mint háromnegyedét birtokolják. Százezer lakáshiteles törlesztője emelkedhet a moratórium lejárta után A bankok közötti referenciakamatok emelkedése miatt nőhet a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete a moratórium lejárta után – figyelmeztet a Bank360.hu.