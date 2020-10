Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie egy nemzetközi kutatócsoportnak. A világ több pontján lévő teleszkópok segítségével észlelték a ritka fényrobbanást, amelyet a szupermasszív fekete lyuk által elnyelt csillag bocsátott ki.



","shortLead":"Egy csillag \"spagettifikációját\", vagyis egy fekete lyuk által felfalt csillag utolsó pillanatait sikerült rögzítenie...","id":"20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4050ab5f-059a-4924-9826-c85dc35e9655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8298e0-5cd2-44a0-9a95-29c181668e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csillag_fekete_lyuk_spagettifikacio_urkutatas","timestamp":"2020. október. 13. 17:03","title":"Rögzítették a tudósok, hogyan tép szét egy csillagot egy fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan megjelenő könyvének részleteibe Dezső András, lapunk munkatársa, Magyarország talán legismertebb oknyomozó újságírója. Miért is fordult az alvilág a kokain felé, miről ismerszik meg egy elit dealer, és hogyan felvételiztet – mindezekről szó esik M. Kiss Csaba interjújában. ","shortLead":"Egy okos kábítószer-nagykereskedő pár hónap alatt tud 6 millió forintból 150 milliót csinálni – vezet be hamarosan...","id":"20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72dc8309-f9a2-49f1-a8da-47c79a76aa1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38536712-c368-4a6b-b281-71354272d151","keywords":null,"link":"/360/20201012_Dezso_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 12. 11:00","title":"\"Magyarországon 10-12 kokain-nagykereskedő működhet\" – Dezső András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3ea2b1-1322-4278-a3f4-4405af342baf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet rádiófrekvenciákat, bányászati jogokat, vagy épp repülőtéri felszállási engedélyeket értékesíteni úgy, hogy mindenki a lehető legjobban járjon? Ennek a vizsgálatáért járt a 2020-as közgazdasági Nobel-díj.","shortLead":"Hogyan lehet rádiófrekvenciákat, bányászati jogokat, vagy épp repülőtéri felszállási engedélyeket értékesíteni úgy...","id":"20201012_arveresek_elmeletei_a_kozgazdasagi_Nobel_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3ea2b1-1322-4278-a3f4-4405af342baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901d72d6-3020-411d-af41-e8fa422155f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_arveresek_elmeletei_a_kozgazdasagi_Nobel_dij","timestamp":"2020. október. 12. 12:17","title":"Az árverések elméleteiért kapták a közgazdasági Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy dobra, de már a bejelentéskor sem részletezték az újabb védekezési technikát.","shortLead":"Egy tíz kilométeres szakaszon épülhetett meg a mélységi határzár, de a helyzethez igazítva bővíthetik. Nem verték nagy...","id":"20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87df04f3-4fea-4abc-9db5-040446cdd33e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Titokban_megepult_a_foldalatti_hatarzar_egy_szakasza","timestamp":"2020. október. 13. 10:30","title":"Titokban megépült a föld alatti határzár egy szakasza a szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandcontent","description":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép a géppel, az eszközzel, az operátorral vagy akár a szenzorral is megoszt adatot, majd ez alapján utasítást küld a következő feladat elvégzésére. Annak jártunk utána, milyen előnyökkel jár az, hogy ma már éjjellátó drónok, okosszemüvegek, automata raktárak és robotok segítik a termelést.","shortLead":"Az ipar 4.0 fejlesztéseinek köszönhetően szinte minden mindennel kommunikál a gyártás és a raktározás során. A gép...","id":"ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5fa2bf-b4aa-4a85-8cb0-10fb7b122af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f130887a-4c31-4437-9791-9bb5da64b0f5","keywords":null,"link":"/brandcontent/ssischaefer_20200903_versenyelony_cegek_raktar_logisztika_robotok","timestamp":"2020. október. 12. 17:30","title":"Apró kis zenészdrónok játsszák le a James Bond filmek örök dallamát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","shortLead":"A kemény rendőri fellépés sem tudta elrontani a Los Angelesben utcára vonuló tömeg örömét.","id":"20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2978baf7-2202-480f-a758-135d13081dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79041e-80fe-4a0e-8fbd-13969c062c7c","keywords":null,"link":"/sport/20201012_los_angeles_lakers_konnygaz_nba","timestamp":"2020. október. 12. 14:01","title":"Könnygázzal oszlatta a rendőrség a Lakers bajnoki címét ünneplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","shortLead":"A volt polgármester szerint 30 éve nem látott mélyrepülésben van a kerület.","id":"20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed07bd-db2a-4a77-b21d-1ee5a6ab24f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0876b47-2505-4191-af37-2df951191b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20201012_Bus_Balazs_kepviselojeloltkent_indulna_Obudan_2022ben","timestamp":"2020. október. 12. 20:17","title":"Bús Balázs képviselőjelöltként indulna Óbudán 2022-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami gyalázatos, és jogsértővé azt, ami értékes. Vélemény.","shortLead":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami...","id":"20201012_revesz_sandor__klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23df500d-6c26-44cd-8ca1-302894059183","keywords":null,"link":"/360/20201012_revesz_sandor__klubradio","timestamp":"2020. október. 12. 15:00","title":"Révész Sándor: A Klubrádió erénye, hogy megsérti a médiatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]