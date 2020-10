Egyesek úgy vélekednek, hogy az élvezetes autózás valahol 300 lóerő magasságában kezdődik. Számukra érdemes felidézni, hogy az első VW Golf GTI 110 lóerővel is mekkora mosolyt volt képes csalni a sofőrök arcára. Az persze más kérdés, hogy akkoriban 810 kilogrammos tömeg társult az említett teljesítmény mellé, így nem csoda, hogy napjaink 1,5-2 tonnás modern autóiba több száz lóerős motor kell a sportos menetdinamikához.

De mi lenne, ha 2020-ban is készülne egy szuperkönnyű kisautó, ami nem a hatalmas teljesítményről, hanem sokkal inkább kiváló lóerő/kilogramm arányról szólna? Jó hírünk van, létezik ilyen autó, úgy hívják, hogy Mazda MX-5 – és három évtized után mostanság talán időszerűbb, mint valaha.

© László Ferenc

A szépség kérdése

A Mazda 1989-ben nem kavicsot, hanem egy méretes követ dobott a kompakt élményautók állóvizébe, amikor előrukkolt az első MX-5-tel. A kis roadster világszerte hatalmas sikert aratott, így nem csoda, hogy 2015-ben már a negyedik generáció került gyártásba. Egy évvel később pedig kijött a vászontetőt stílusos megjelenésű keménytetőre cserélő RF (Retractable Fastback) változat.

Jelen tesztalanyunk is egy ilyen MX-5 RF, ami csukott tetővel mutat a legjobban, és ilyenkor sokkal szebb, harmonikusabb külsejű, mint a normál változat. Ha lenyitjuk a tetőt, a formaterv némi csorbát szenved, de vannak akik kifejezetten rajonganak az ilyen dizájnért. A Porsche sem véletlenül gyárt évtizedek óta hasonló elgondolás mentén Targa modelleket.

© László Ferenc

A 3,9 méter hosszú, 1,73 méter széles és 1,23 méter magas karosszéria láttán sokaknak a játékautók jutnak eszükbe.

A vékonyka kis fényszórók mérgesen tekintenek előre, az MX-5 mégsem tűnik agresszív sportkocsinak, hanem sokkal inkább pajkos játszótárs benyomását kelti.

A fehér szín kommersznek tűnhet, de a 17 colos BBS felnik fekete fényezésével mégis jól mutat, akinek pedig mindenképpen a Soul Red Crystal-féle vörös színt részesíti előnyben, annak 180 ezer forintot kell a kasszában hagynia.

A tetőt legfeljebb 10 km/h sebességnél lehet lenyitni, vagyis praktikusan meg kell állni a művelethez. A nyitás/csukás teljesen automatikus, a fekete tetőelem látványosan mozog hátra/előre. Az utascella mögötti karosszériaelem fixen a helyén marad, ami egyrészt csökkenti a kabrió-feelinget, másrészt hátrafelé hatalmassá teszi a holtteret, ráadásul az RF-ben meglepő módon jobban kavarog a levegő, mint a kézi tetőmozgatású normál MX-5-ben.

Könnyed jelenség

Szinte hihetetlen, hogy 2020-ban még gyártanak olyan autót, ami a 75 kilogrammos sofőrrel együtt is alig 996 kilogrammot nyom a mérlegen. És ez még akkor is szép eredmény, ha egy szűkös kétszemélyes autóról, illetve annak is legegyszerűbb kiviteléről van szó. A kétféle motor közül a nagyobbik 44 kilogrammot ad hozzá a tömeghez, a keménytető pedig további 32 kilogrammal hizlalja az MX-5-öt.

A tesztautó tömege sofőrrel együtt így 1072 kilogrammra jön ki, ami mellé érdemes odatenni a BMW Z4 alapmodelljének 1480 kilogrammos értékét. És mindezt nem méregdrága szuperkönnyű anyagok alkalmazásával érték el a japán mérnökök, hanem egyszerűen úgy, hogy mindent a lehető legkisebbre vettek, a feleslegesnek talált alkatrészektől pedig egyszerűen megszabadultak.

© László Ferenc

Ennek szellemében kesztyűtartót sem kapunk, a középkonzolon lévő felnyitható rekesz pedig olyan kicsi, hogy még egy nyomógombos régi mobil sem fér el benne. A kézközeli dolgainkat az utastér hátfalából lenyitható kis ajtó mögött tudjuk elrejteni, és szerencsére az italtartókat azért nem száműzték a nagy puritánkodás jegyében. Érdekesség, hogy 40 ezer forintért akár egy 15 literes hűtőt is rendelhetünk a Mazdától, ami folyamatosan a kívánt hőmérsékleten tartja frissítőinket.

A csomagtartó 127 litere alig marad el a vászontetős MX-5 130 literes értékétől, és bár elsőre sokkolóan kicsinek tűnik, 2 személy néhány napra szánt cuccait tökéletesen képes magába rejteni. Sőt, vásárolni járni sem számít eretnekségnek vele.

© László Ferenc

185 centiméter az a magasság, amivel még éppen elférünk az utastérben, legyen szó sofőrröl vagy utasról. Nagyon passzentos az MX-5, ez azonban csak elsőre zavaró, utána már úgy érezzük, hogy szinte eggyé válunk vele. A Takumi felszereltségi szinthez járó sötétvörös bőrből nemcsak a kiváló oldaltartású ülésekre, hanem a műszerfal aljára és az ajtókra is jutott. És a vörös remekül passzol az utastér egyéb felületein visszaköszönő feketéhez, illetve fehérhez.

A kormány mögötti részt az analóg műszerek uralják, a műszerfal közepén lévő kijelző 7 colos képátlójú, és a mai elvárásoknak megfelelően Android Auto-, illetve Apple CarPlay-támogatást is kapunk. A szivargyújtó aljzatot nagyon elrejtették az utas lábtérben, az USB-A aljzatok mellett pedig örömmel láttunk volna egy-két újabb fajta USB-C portot is.

© László Ferenc

Andrenalinlöket

A 2 literes 4 hengeres szívó benzinmotor nagy hörgéssel éled fel a start/stop gomb lenyomására, de aztán gyorsan elcsendesedik. Viszont csak addig, amíg a bemelegítést követően nem pörgetjük 4000-7000-es fordulatszám magasságába, akkor ugyanis remek petrolhead-muzsika szól mind a motor, mind a kipufogó felől. Durrogás és csattogás nincs, de nem is hiányzik, az MX-5 karakteréhez sokkal jobban passzol a visszafogottan sportos színház.

Nincs turbó, így az erő szépen fokozatosan épül fel. A 184 lóerős maximális teljesítmény 7000-nél hívható le, a 205 Nm-es csúcsnyomaték pedig 4000-től él. Ilyen számoktól ma már senki sem esik hanyatt, de itt jön be a képbe az 1 tonna körüli tömeg, és rögtön megértjük, hogy az MX-5 mitől tud ennyire élvezetes lenni. A 0-100 6,8 másodperc alatt tudható le (roadster: 6,5 másodperc), de kevesebbnek érződik, a 220 km/h végsebesség pedig lényegében elméleti maximum, egy ilyen kis méregzsák sosem az autópályás padlógázról szól.

© László Ferenc

Ha csak egyetlen dolgot emelhetnénk ki az MX-5 zseniális megoldásai közül, akkor az egyértelműen a váltó lenne. A hatfokozatú kéziváltó elképesztően pontosan megvezetett, rövid úton és villámgyorsan kapcsolható, szó szerint élményszámba megy a vele, illetve a sportosan kemény kuplunggal történő váltás. Hasonló váltási élményt leginkább csak a Honda Civic Type R és a Porschék tudnak. Riszpekt.

A Bilstein lengéscsillapító a Recaro ülésekkel együtt a Revolution Top felszereltség kiváltsága, mindenesetre a Takumi felfüggesztésébe sem lehet belekötni. De csak akkor, ha nem kőkemény sportfutóművet várunk tőle. Az MX-5 szándékosan lágyra hangolt felfüggesztést kapott, így maximálisan tolerálja a kezdő sofőrök hibáit, nem mellékesen pedig a rossz minőségű hazai utakon is teljesen élhető.

© László Ferenc

A kellemes tapintásérzetű, se nem túl vékony, se nem túl vaskos kormány nagyon közvetlen és kellő visszajelzéssel szolgál az útról. Nincs az a nyúlós rágógumi, amit a legtöbb modern autóban a sofőr maga és a technika között érez. Itt minden azonnal és pontosan történik, nincs késleltetés, nincs eltussolás. Ráadásul az élmények aktív menetstabilizátor mellett is adottak, bőven van játékosság a rendszerben. Az ESP kikapcsolásához pedig még csak nyomva sem kell tartani az adott gombot, hanem szinte elég csak közelíteni hozzá az ujjunkkal.

Ha esetleg nem lenne kapásból egyértelmű, az MX-5 hátul hajt, ennek megfelelően gázadással is kiválóan kormányozható. A tempós haladás mellett a lomha nyáresti krúzolásban is remek társra lelhetünk benne, és ha ez a fő elvárás, akkor bőven megteszi számunkra a 132 lóerős 1,5 literes változat is. A fogyasztás miatt azonban felesleges a kisebb motort választani, ugyanis az igen haladós teszthetet a 2 literes egységgel is simán 6,8 literes fogyasztással zártuk. Ami szinte már ajándék.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : kicsi, könnyű, kezes, élvezetes, keveset fogyaszt. –: szűk utastér, az RF szelesebb belül és drágább is.

Tökéletesen érthető, hogy napjaink átlagautói miért olyan nagyok és nehezek, mint amilyenek, mert ugyebár mindenki a legnagyobb luxust és a lehető legjobb biztonságot várja tőlük. Viszont ha valaki színtiszta vezetési élményre vágyik, és megengedhet magának adott esetben egy második autót, az nagyon jól járhat egy Mazda MX-5-tel.

Nem is olyan régen még 6,9 millió forinton nyitott a típus, a sok negatív hatás következtében ma viszont már minimum 9 millió forintot kell fizetnünk egy MX-5-ért, konkrétan egy 132 lovas roadsterért. A 184 lovas élvezetek 11,3 millió forint magasságában kezdődnek, az RF pedig motortól és felszereltségtől függően 11-12,1 millió forinttal vékonyítja meg a bankszámlánkat.

Ha tehetnénk, mi egy 184 lovas roadstert vásárolnánk puritán felszereltséggel, ilyen azonban nem létezik, így kizárásos alapon jelenleg a 11,3 millió forintos 2 literes Revolution Top roadster mellett törnénk pálcát.

© László Ferenc

