Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","shortLead":"Leginkább azokban a német tartományokban kezdődött meg a pánikvásárlás, ahol magas a fertőzöttek száma. ","id":"20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5681649-4b4c-4f6d-8b3c-da7126580b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fb6da1-0a66-470a-9e2e-032b690bd212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_nemetorszag_panikvasarlas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 15:10","title":"Ismét roham indult a vécépapírért Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi képviselő, volt kancelláriaminiszter szerint a Fidesznél van egy belső mondás, az, hogy “a...","id":"20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00800977-96de-4859-97b4-f9778359056c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01e5869-c362-48c5-9f30-eeef4ae8c118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_lazar_janos_fidesz_2022_es_valasztas","timestamp":"2020. október. 19. 10:34","title":"Lázár János: Ha a Fidesz nyer 2022-ben, neki fog látni a hibák kijavításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","shortLead":"Kérdéseket tesznek fel ma a parlamenti képviselők a miniszterelnöknek.","id":"20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8c963-24ec-4f4c-8661-eb9e0342930d","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_jakab_peter_krumpli_orban_viktor_fidesz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 19. 17:28","title":"Jakab Péter egy zsák krumplit vitt Orbánnak, Kocsis Máté vette el tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","shortLead":"Angolrarajongó? Vagy inkább a fürge csellét szeretné a dobogó tetején látni?","id":"20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16aed39-732e-4cd2-9cff-0c08a5d1fe57","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Nagy_a_tet_szavazzon_melyik_faj_legyen_az_ev_hala","timestamp":"2020. október. 18. 10:34","title":"Nagy a tét, szavazzon: melyik faj legyen az év hala?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dabas-Gyón vasútállomás közelében történt a baleset.","shortLead":"A Dabas-Gyón vasútállomás közelében történt a baleset.","id":"20201019_Halalra_gazoltak_egy_not_a_zebran_Dabason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d40d70-5634-4bd1-8438-f7dead35cd91","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Halalra_gazoltak_egy_not_a_zebran_Dabason","timestamp":"2020. október. 19. 08:07","title":"Halálra gázoltak egy nőt a zebrán Dabason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is megfertőződhetünk, ha az ételek csomagolásán keresztül kerülünk kapcsolatba a vírussal.","shortLead":"A kínai közegészségügyi hatóság szombaton jelentette be, hogy vizsgálataik szerint bár kicsi az esély rá, de akkor is...","id":"20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214b4047-9121-48a9-975c-3d04b36c6ab2","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_A_fagyasztott_elelmiszerek_csomagolasan_is_megel_es_fertozhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 18. 15:44","title":"Bár kicsi az esély rá, de a fagyasztott élelmiszerek csomagolásán is megél és fertőzhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","shortLead":"25 százalékot nőtt a kenyér ára két év alatt.","id":"20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=685af27f-d26a-4ae6-933f-23542906243a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb574ef7-4f2e-4340-a805-276b6d1a2047","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_kenyer_pekaru_arak_rtl","timestamp":"2020. október. 19. 19:58","title":"A liszt drágulása és a rossz idő elintézte a kenyér árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3ceed-3049-4ed2-a977-6ba4929648c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből, amikor Varga Zsolt András jelölése került elő. Simán meglett a kétharmados szavazás.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből, amikor Varga Zsolt András jelölése került elő. Simán meglett...","id":"20201019_varga_zsolt_andras_kuria_szavazas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3ceed-3049-4ed2-a977-6ba4929648c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1a8536-3063-44cf-9555-6c591fc0f522","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_varga_zsolt_andras_kuria_szavazas_parlament","timestamp":"2020. október. 19. 17:15","title":"Megszavazta a parlament Áder bírói múlt nélküli jelöltjét a Kúria elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]