[{"available":true,"c_guid":"ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közleményt adott ki a Színművészeti vezetősége.","shortLead":"Közleményt adott ki a Színművészeti vezetősége.","id":"20201018_SZFEvezetoseg_Kovetkezmenye_lesz_annak_ha_engedely_nelkul_tartozkodnak_az_SZFEn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd60087-81f9-4574-b498-f3b4252212a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b2c4d3-e4f4-4702-8d79-200837ab8680","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_SZFEvezetoseg_Kovetkezmenye_lesz_annak_ha_engedely_nelkul_tartozkodnak_az_SZFEn","timestamp":"2020. október. 18. 12:41","title":"SZFE-vezetőség: „Akik engedély nélkül tartózkodnak az SZFE-n, vállalniuk kell annak minden következményét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset Adács és Gyöngyös között történt a 3210-es úton.","shortLead":"A baleset Adács és Gyöngyös között történt a 3210-es úton.","id":"20201018_Halalos_baleset_tortent_Heves_megyeben_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa6929-86da-49a9-b385-2fd2caac39a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Halalos_baleset_tortent_Heves_megyeben_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. október. 18. 21:28","title":"Halálos baleset történt Heves megyében, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak. Az egyetemfoglaló diákoknak írt leveleket és szolidaritási nyilatkozatokat a szakma nagyjai olvasták fel az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szemere utcai épülete előtt. ","shortLead":"Hétfő reggel a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói szerettek volna köszönetet mondani a támogatóknak...","id":"20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83f2af9-bc94-4e24-b9a2-c3aeea997649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e736d0-5172-4032-9756-f81e445c5543","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_SZFE_tamogatoi_levelek_ITM","timestamp":"2020. október. 19. 08:05","title":"Alföldi Róbert, Hernádi Judit és Mácsai Pál is támogatta az SZFE-t az ITM előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de a pandémia miatt a koronavírusra fókuszált.","shortLead":"A texasi Anika Chebrolu eredetileg az influenza elleni hatékonyabb gyógyszer kifejlesztéséhez akart hozzájárulni, de...","id":"20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8029608-7ec3-4c66-a78d-9418ef4f6613","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_jarvany_3m_xoung_scientest_challenge","timestamp":"2020. október. 19. 18:03","title":"Egy 14 éves lány találmánya járulhat hozzá a koronavírus legyőzéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek szakaszában jár.","shortLead":"A WHO szerint ma már 198 védőoltás van fejlesztés alatt világszerte, 44 közülük pedig már a klinikai tesztek...","id":"20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60afe061-0c72-4b04-93fa-38cf8a346e45","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_covax_vakcina_koronavirus_vedooltas_who","timestamp":"2020. október. 20. 06:07","title":"2 milliárd koronavírus-vakcinát terveznek igazságosan elosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folytatódik a forint gyengülése.","shortLead":"Folytatódik a forint gyengülése.","id":"20201019_forint_euro_366_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745fc2b0-736e-47ff-bcab-6fd91ed83c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_forint_euro_366_arfolyam","timestamp":"2020. október. 19. 19:21","title":"366 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","shortLead":"Egy kerékpárgumival hullahoppozó kislányt ábrázol az a kép, amit a titokzatos művész festett egy ház falára.","id":"20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b361a2f9-fd05-4c4c-a0bf-5ab3a94c3a8d","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Vege_a_talalgatasoknak_Banksy_elismerte_hogy_o_keszitette_a_nottinghami_hazfalon_feltunt_graffitit","timestamp":"2020. október. 18. 15:53","title":"Vége a találgatásoknak: Banksy elismerte, hogy ő készítette a nottinghami házfalon feltűnt graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","shortLead":"2021 nyaráig is kitarthat a hitelmoratórium.","id":"20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7956c32-cc0e-4423-8ab4-523b0c9454a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_hitelmoratorium_orszaggyules","timestamp":"2020. október. 20. 07:06","title":"A hitelmoratórium meghosszabbításáról is ma szavaz a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]