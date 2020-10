Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési idő a hagyományosnál jellemzően lassabb vezeték nélküli technológia alkalmazása esetén.","shortLead":"A gyorstöltők piaca folyamatosan fejlődik. Ezúttal a Xiaomi talált ki valamit, amellyel tovább redukálható a töltési...","id":"20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fc2d5fe-6f6b-4665-a648-a0969c03a51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e9c7071-8b87-4df3-9e5c-cb623176cda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_xiaomi_vezetek_nelkuli_gyorstoltes_80_w","timestamp":"2020. október. 19. 11:07","title":"19 perc alatt feltöltött telefon, vezeték nélkül: új gyorstöltéssel állt elő a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Budapest Airport iránt is érdeklődő Indotek nem akar irányító többséget szerezni a szállítmányozási vállalatban.\r

","shortLead":"A Budapest Airport iránt is érdeklődő Indotek nem akar irányító többséget szerezni a szállítmányozási vállalatban.\r

","id":"20201019_Waberersbe_Indotek_Trevelin_Holding_Zrt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beb9ba8-bca4-464f-b372-4547fe66a84b","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Waberersbe_Indotek_Trevelin_Holding_Zrt","timestamp":"2020. október. 19. 10:28","title":"Jellinek Dániel cége bevásárolta magát a Waberer's-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","shortLead":"Julian Alaphilippe a flandriai körversenyen ütközött egy motorral, amelynek vezetője most szörnyen érzi magát.","id":"20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ae3eba1-1cba-4c42-a4fc-2a87fba28eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac64dd-de31-449d-b4d2-c6db0f45a31c","keywords":null,"link":"/sport/20201019_alaphilippe_bukas_baleset_motor","timestamp":"2020. október. 19. 18:06","title":"Két helyen tört el a kerékpáros világbajnok keze, miután egy hirtelen fékező motorossal ütközött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","shortLead":"A főpolgármester hangsúlyozta, hogy őt jelenleg csak Budapest vezetése foglalkoztatja.","id":"20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19a6822c-5d85-4646-8fe6-e701bf06281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216a21c-fa3a-4067-839c-d48cccf313e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_szabo_timea_parbeszed_miniszterelnokjelolt_karacsony_gergely","timestamp":"2020. október. 20. 17:22","title":"Szabó Tímea lehet a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","shortLead":"Egy füzesabonyi telephelyen lőttek rá egy kutyára, fél szemére megvakult.","id":"20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e390222b-81b6-47c8-8213-e26da5d9a25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1231887d-12b6-4307-9406-78642efa03ce","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Puskaval_lotte_ki_egy_kutya_szemet_egy_fuzesabonyi_ferfi","timestamp":"2020. október. 20. 12:35","title":"Puskával lőtte ki egy kutya szemét egy füzesabonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-fertőzés leggyakoribb szimptómái – mint a láz és a szaglás elvesztése – mellett több olyan tünetet is azonosítottak már, amely ugyan ritkábban fordul elő, de főleg a társproblémákkal együtt jelentkezve intő jel lehet.","shortLead":"A koronavírus-fertőzés leggyakoribb szimptómái – mint a láz és a szaglás elvesztése – mellett több olyan tünetet is...","id":"20201019_koronavirus_tunetek_fertozes_herpesz_megbetegedes_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bdf63-570f-4dbf-b103-4066b05e3f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_koronavirus_tunetek_fertozes_herpesz_megbetegedes_jarvany","timestamp":"2020. október. 19. 08:03","title":"7 talán meglepő tünet, ami a koronavírus-fertőzöttség jele is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec5ef8-b7ab-465f-ab92-db83f85d67bb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanulók mutathatták meg a támadónak a tanárt. Rajtuk kívül előállítottak még egy embert, akit korábban már elítéltek terrorizmussal kapcsolatos cselekmény miatt. ","shortLead":"A tanulók mutathatták meg a támadónak a tanárt. Rajtuk kívül előállítottak még egy embert, akit korábban már elítéltek...","id":"20201019_franci_tanar_lefejezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8eec5ef8-b7ab-465f-ab92-db83f85d67bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285d785f-24cc-4026-a4e9-793fdc8c1573","keywords":null,"link":"/vilag/20201019_franci_tanar_lefejezes","timestamp":"2020. október. 19. 20:10","title":"Őrizetbe vették a lefejezett francia tanár iskolájának négy diákját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már lovas polgárőrök is keresik az állatot.","shortLead":"Már lovas polgárőrök is keresik az állatot.","id":"20201019_Medve_Miskolc_Lyukovolgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7ea46d-5b46-4c96-9cee-9912d85f2e45","keywords":null,"link":"/elet/20201019_Medve_Miskolc_Lyukovolgy","timestamp":"2020. október. 19. 11:56","title":"A miskolci medve elől épphogy be tudott ugrani a kocsijába egy gazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]