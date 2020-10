Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","shortLead":"Valószínűleg füstmérgezésben haltak meg.","id":"20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20836c99-9bdb-430c-8915-5e9a03ba050f","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_Harom_holttestet_talaltak_a_zalaszentmihalyi_horgasztonal","timestamp":"2020. október. 26. 08:51","title":"Három holttestet találtak a zalaszentmihályi horgásztónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","shortLead":"Egy férfi és egy nő 80 ezer forintot lopott el a védekezésre képtelen beteg házából.","id":"20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87b247-e806-42bf-959f-7e81f2a12e31","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_rablas_kerekesszekes_hodmezovasarhely","timestamp":"2020. október. 26. 14:44","title":"Kiraboltak egy kerekesszékest Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes hatása miatt 2025-ig 85 millió munkahely szűnik meg az általuk vizsgált 26 országban, ugyanakkor 97 millió új álláshely keletkezik. Amikhez viszont már most meg kell kezdeni az átképzéseket.","shortLead":"A Világgazdasági Fórum új tanulmánya szerint a koronavírus-járvány és az úgynevezett negyedik ipari forradalom együttes...","id":"20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18808420-cae3-44a8-8d53-838db76a700e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14175775-aadb-4399-8a54-0dfe6be0bc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Radikalisan_atalakul_a_munkaeropiac_uj_foglalkozasok_jonnek","timestamp":"2020. október. 27. 07:31","title":"Szociális háló nélkül nagy baj lehet a munkaerőpiac átalakulásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","shortLead":"Borbély Lénárd légzését jelenleg is oxigénnel segítik.","id":"20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7206bce4-21b6-4c4b-ad8b-cb5f1d893b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd284a47-441b-4afb-b7dd-a97a00d9330d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_borbely_lenard_koronavirus_csepel","timestamp":"2020. október. 26. 08:24","title":"Mentők vitték kórházba Csepel koronavírusos polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnökségi tagjának enyhe tünetei vannak, karanténba vonult. A balatonfüredi polgármester is elkapta a kórt.","shortLead":"A párt elnökségi tagjának enyhe tünetei vannak, karanténba vonult. A balatonfüredi polgármester is elkapta a kórt.","id":"20201027_hajnal_miklos_koronavirus_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c8b4e2-fd98-4a28-a0fd-b392a0aa1731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452cf2e5-60ce-4604-8587-99e832436d37","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_hajnal_miklos_koronavirus_momentum","timestamp":"2020. október. 27. 13:45","title":"Koronavírusos a momentumos Hajnal Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című gazdasági portál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a francia bor- és pezsgőtermelők is nehéz helyzetbe kerültek – írja a Les Échos című...","id":"20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266c9b77-6020-4ac5-bcd8-3d83e4e5bee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36992bd-29a1-4222-9412-9491df7574a0","keywords":null,"link":"/kkv/20201026_Nem_pezsgozik_a_vilag_a_jarvany_idejen__ezt_pedig_a_franciak_is_megerzik","timestamp":"2020. október. 26. 17:15","title":"Nem pezsgőzik a világ a járvány idején – ezt pedig a franciák is megérzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A konfliktus szereplői humanitárius okokból tűzszünetet léptetnek életbe Hegyi-Karabahban - jelentette be közleményében az amerikai külügyminisztérium vasárnap.","shortLead":"A konfliktus szereplői humanitárius okokból tűzszünetet léptetnek életbe Hegyi-Karabahban - jelentette be közleményében...","id":"20201025_Most_az_amerikaiak_ertek_el_azeriormeny_tuzszunetet_Karabahban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74db29e-2652-4a87-97b0-44f633da45ef","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Most_az_amerikaiak_ertek_el_azeriormeny_tuzszunetet_Karabahban","timestamp":"2020. október. 25. 21:56","title":"Most az amerikaiak értek el azeri-örmény tűzszünetet Karabahban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás, Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás,...","id":"20201027_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc3ce35-5f3e-4aac-bd3b-5f7453267c25","keywords":null,"link":"/360/20201027_Radar360","timestamp":"2020. október. 27. 08:00","title":"Radar360: A rekordbüntetések és Winkler Róbert felmondásának napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]