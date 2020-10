Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások vannak.\r

\r

","shortLead":"David B. Cornstein szerint Magyarország kormánya nem totalitárius: ez egy demokrácia, ahol demokratikus választások...","id":"20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108d5cf1-0043-4136-b723-9c9fe5a16959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a889f-2139-4c76-a7fb-efc953203dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_david_b_cornstein_amerikai_nagykovet_donald_trump","timestamp":"2020. október. 28. 07:55","title":"Amerikai nagykövet: A kétoldalú kapcsolatok nem is lehetnének jobbak, Trump mesés, fantasztikus, csodálatos elnök volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"","category":"vilag","description":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","shortLead":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","id":"20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b037f-a626-415f-a7df-4f26868055bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 27. 05:31","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\" második hulláma miatt, amely az elsőnél is erősebbnek ígérkezik – mondta hétfőn Jean-Francois Delfraissy, a kormány mellett működő tudományos tanács vezetője.","shortLead":"Az újbóli általános karantén egyre inkább elkerülhetetlennek látszik Franciaországban a koronavírus-járvány \"brutális\"...","id":"20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be32b15a-8543-4498-84ae-95f3aad6bf7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_franciaorszag_vedekezes","timestamp":"2020. október. 27. 15:03","title":"Erősebbnek tűnik a koronavírus-járvány második hulláma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkreditálni próbáltunk a klub három hazai Bajnokok Ligája-csoportmeccsére. Egyikre sem fognak beengedni.","shortLead":"Akkreditálni próbáltunk a klub három hazai Bajnokok Ligája-csoportmeccsére. Egyikre sem fognak beengedni.","id":"20201027_ferencvaros_bajnokok_ligaja_akkreditacio_elutasitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa24878-0418-47e6-beaf-2fe85719809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1902eb-0cc3-4661-b93c-d52accc429c9","keywords":null,"link":"/sport/20201027_ferencvaros_bajnokok_ligaja_akkreditacio_elutasitas","timestamp":"2020. október. 27. 15:11","title":"Újabb bizonyítékát adta a Fradi, hogyan ér össze sport és politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetésre nemcsak az új iPhone 12-családdal kompatibilis az Apple vadonatúj, mágneses töltője, hanem néhány androidos készülékekkel is.","shortLead":"Meglepetésre nemcsak az új iPhone 12-családdal kompatibilis az Apple vadonatúj, mágneses töltője, hanem néhány...","id":"20201027_apple_iphone_12_magsafe_tolto_kompatibilitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f4b2803-851a-49f4-be28-e7b6c516a1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfecaf94-e283-4647-80d3-6b7590852d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_apple_iphone_12_magsafe_tolto_kompatibilitas","timestamp":"2020. október. 27. 16:03","title":"Váratlan, de igaz: az Apple új töltője más mobilokkal is működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az iskolák újranyitása után kissé csökkent a koronavírus-fertőzés veszélye. Legalábbis Németországban, a bonni IZA munkagazdasági kutatóintézet szerint. A felmérés készítői maguk is meglepődtek az eredményen, hiszen több iskolai gócpont híre mást sugallt. ","shortLead":"Az iskolák újranyitása után kissé csökkent a koronavírus-fertőzés veszélye. Legalábbis Németországban, a bonni IZA...","id":"202043_iskolai_jarvanyveszely_nyitott_kerdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5238b47a-08cc-4c49-ba39-d0987273457c","keywords":null,"link":"/360/202043_iskolai_jarvanyveszely_nyitott_kerdes","timestamp":"2020. október. 27. 16:00","title":"Hogyan csökkenhetett a fertőzésveszély Németországban az iskolák újranyitása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","shortLead":"Októberre 300 ezerre csökkent a regisztrált álláskeresők száma az ITM államtitkára szerint.","id":"20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d63d56-322a-417b-ae5e-ae2ebb268008","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_minimalber_targyalasok_300_ezer_allaskereso_itm_vkf","timestamp":"2020. október. 28. 16:05","title":"Már tárgyalnak a jövő évi minimálbérről és bérminimumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok kezdeményezésére aláírta az ENSZ többségével szembeszálló abortuszellenes nyilatkozatot. Miközben Washington kampánycélokra használja fel a témát, az már kevésbé egyértelmű, hogy a Fidesz-kormány mit nyerhet egy ilyen kiállással. Donald Trumpnál viszont szerezhetnek egy jó pontot. ","shortLead":"Nőjogi szempontból abszolút sereghajtó államokhoz csatlakozott Magyarország, amikor az Egyesült Államok...","id":"20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381b9cf1-d8c2-4f6c-a341-b6dc86833deb","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Fidesz_abortusz_szigoritas","timestamp":"2020. október. 27. 06:30","title":"Szólamnak jó, politikai húzásnak öngól lenne a Fidesztől az abortusz szigorítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]