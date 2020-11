Az Egyesült Államok elnöki autója mindig is fontos szimbólum volt. Lassan 90 éves karrierje alatt a reprezentációs célokat szolgáló jármű valóságos high-tech bunkerré vált.

Jellegzetes jármű az amerikai elnök hatalmas fekete Cadillac-je, amely a The Beast néven is ismert. 2018-ban kezdte szolgálatát Trump elnöknél a jelenlegi modell, de természetesen ennek az autónak is komoly felmenői voltak. A Vanarama oldal összegyűjtött jó néhány érdekes információt egészen 1939-től kezdve az elnöki limuzinokról.

1939 Lincoln K Sunshine Special

© Vanarama

Az első ilyen szolgálati limuzin Franklin Delano Roosevelté volt. A módosítások a modern szabványokhoz képest elenyészőek voltak, nagyobb fellépők kerültek a kocsira és nagyobb ajtókilincsek voltak csak az elsődleges kiegészítések. Az Egyesült Államok második világháborúba lépését követően azonban az autót tovább erősítették páncélozással, golyóálló gumikkal és vastagabb üveggel.

1942 Lincoln Custom

© Vanarama

Az 1942-es elnöki autó már sokkal komolyabb védelmet biztosított, több mint 3 tonna extra anyag került bele, amelyhez már korszerűsíteni kellett a fékrendszert is többek között. A háború után korszerűbb megjelenést is kapott az elnöki Lincoln.

1950 Lincoln Cosmopolitan

© Vanarama

Harry Truman elnök egy teljesen új Lincoln limuzint akart az új korszak kezdetén. A páncélozás még mindig része volt a csomagnak, de ezen túl menően számos újdonságot alkalmaztak és a megjelenése is még inkább látványos lett. Magas tetőt kapott az autó, sőt kabrió modellt is építettek belőle. Érdekessége, hogy nem az amerikai V8-asokat preferálták, hanem egy V12-es motor volt benne, ami 5,8 literes volt, 152 lóerőt produkálva.

Lincoln Continental

© Vanarama

Az elegáns Lincoln Continental négy generáción át szolgált, egészen a 1980-as évek elejéig. Ez volt az utolsó modell, amelyet kabrióként is használtak, Kennedy elnök 1963-as merényletéig. De ugyancsak ez a típus, bár más-más generációja élte meg Ford elnök 1975-ös és Regan elnök 1981-es merényletét is.

1989 Lincoln Town Car

Idősebb Bush elnök volt az utolsó, aki Lincolnt használt elnöki autóként. Erősen páncélozott volt és komolyan átdolgozott hajtásláncot kapott, hogy megbirkózzon a páncél extra súlyával.

1993 Cadillac Fleetwood

© Vanarama

A Clinton elnök által használt 1993-as Fleetwood volt az első, amelyik már valóban csúcstechnológiás járműnek tekinthető. Telefonokkal és műholdas kapcsolattal, mindamellett, hogy persze egy hatalmas V8-as motor küzdött meg a tömegével.

2005 Cadillac DTS

A szeptember 11-i terrortámadásokat követően erősebb elnöki limót kelett építeni Bush elnök számára. Ismét az alapoktól kezdve egy nagy teherbírású futóműre épült, és külsőre hasonlított ugyan a DTS szedánra komoly páncélozást, defekttűrő gumiabroncsokat és ujjnyi vastag fix, rétegragasztott ablakokat kapott. A leggyorsabb ismert limuzin a listán egyébiánt a 240 km/h-s maximális sebességével.

2009 Cadillac "One"

Obama elnök Cadillac limuzinja már közel sem volt olyan gyors, mint elődje. Mire az összes páncélt és felszerelést hozzáadták alig 100 km/h-val tudott menni. Ezzel szemben csúcstechnológiás limuzin volt, amely könnygázágyúkat, vegyi támadások elleni védelmet kapott, sőt donorvért is szállított arra az esetre, ha a dolgok rosszra fordulnának az elnök körül.

2018 Cadillac "The Beast"

© Vanarama

Technikailag elmondható, hogy a Beast név, amely több elnöki limóra vonatkozozz már, Trump elnök által használt legfrissebb változatra igaz leginkább. Alapvetően a 2009-es elnöki modell frissített változata a modern, Cadillac-stílusú, acél és kerámia páncélzattal ellátott jármű, ami alapvetően mára egy gördülő bunkernek nevezhető.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.