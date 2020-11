Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek mellett. Az egyik a szellőztetés, anélkül a többi sem működhet.","shortLead":"Német kutatók szerint elvben még koncertek is tarthatók egy világjárvány idején, noha csakis szigorú feltételek...","id":"20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a152f06f-5ba4-4e84-a495-9674980e450e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2182406-e518-4340-9a34-6478075c9a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_koronavirus_szelloztetes_koncert_tomegrendezveny","timestamp":"2020. október. 30. 14:03","title":"Már a szellőztetés is hatékony lehet a koronavírus-fertőzés megelőzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus terjedésének - mondta az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője aznap, amikor minden korábbinál több fertőzöttet találtak.","shortLead":"Nem állhat le az ország, megfontoltan kell bevezetni a korlátozásokat, de egyéni védekezéssel gátat lehet vetni a vírus...","id":"20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec0ff62-dc73-404c-9489-62d279713a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931cfd47-2524-4557-8377-df185d7050f4","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Operativ_torzs_egyeni_vedekezes","timestamp":"2020. október. 31. 12:53","title":"Operatív törzs: A kormány az egyéni védekezésre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szakemberek a lakosok segítségét is várják az invazív faj felderítésére.","shortLead":"A szakemberek a lakosok segítségét is várják az invazív faj felderítésére.","id":"20201031_Pecsen_is_megjelent_a_tigrisszunyog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092dac5e-6eb1-404c-a6f3-95213f8c4a43","keywords":null,"link":"/zhvg/20201031_Pecsen_is_megjelent_a_tigrisszunyog","timestamp":"2020. október. 31. 11:27","title":"Pécsen is megjelent a tigrisszúnyog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","shortLead":"A szerkezet több mint 12 ezer tonnás volt, minden darabját újrahasznosítják majd.","id":"20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2ea6d79-dd5a-4f26-adbd-92c758dbdfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2042d47a-debd-48c9-8e94-691fe68adafc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_Video_robbantas_volgyhid_Nemetorszag","timestamp":"2020. október. 30. 19:51","title":"Videón, ahogy felrobbantanak egy 340 méteres völgyhidat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","shortLead":"Ficsor Ádámtól ismert üzletemberek vették meg a Tokaj Spirit Kft.-t.","id":"202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae4258da-a961-4d4c-abda-dbbaaa3f0042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c84e36-2a4f-4a37-b25e-16df14843eb2","keywords":null,"link":"/360/202044_tokaj_spirit_gyurcsany_kabinetfonoke_kilepett","timestamp":"2020. október. 30. 16:00","title":"Gyurcsány volt kabinetfőnöke végleg otthagyta pálinkacégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma megközelítette az 52 ezret.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137043cc-59c6-40dd-b624-31bbfd457755","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. október. 30. 08:47","title":"65 koronavírusos beteg hunyt el, 3286 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos, hogy jól járunk, ha egy közepesen jól értesült ismerős mutat utat ebben a témában, ezért annak jártunk utána, hogy mi határozza meg a magánszemélyek külföldi jövedelmének adózását.\r

\r

","shortLead":"Számos vad elképzelés terjed arról, hogyan (nem) kell adózni akkor, ha valaki külföldön él vagy dolgozik. Nem biztos...","id":"crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d4d07d2-3a65-47ee-aaff-3f562bc7af89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479f4ac-8de1-4300-b9e8-44fd5f0e9cab","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20201027_Adotevhitek_tengereben_CWW","timestamp":"2020. október. 30. 10:30","title":"Adótévhitek tengerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]