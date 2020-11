Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandcontent","description":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban rendszerint már csak ennyi természetes tartalékunk marad, hogy megőrizzük immunrendszerünk stabilitását. Van azonban másik opció is: mehetünk a napsugarak után a csodás Karintiába, ahol a hegycsúcsok tövében, a lábunkon sícipővel vagy túrabakanccsal élvezhetjük a meleget. Feltöltődés az egész családnak: az ausztriai Alpok után a téli szürkeség fogalmát el is felejthetjük, új értelmet nyer a telelés. ","shortLead":"Amint beköszönt a nyár, folyamatosan a D-vitamint emlegetjük: minél többet szívjunk magunkba, hiszen a téli időszakban...","id":"feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38bc0bc6-899b-446f-adde-f50e390f2522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67162606-3c4b-4bb6-a2fe-ecb5c58c598f","keywords":null,"link":"/brandcontent/feelaustria_Lenyugozo_Karintia_attol_meg_hogy_nyakunkon_a_tel_nem_kell_nelkuloznunk_a_napfenyt","timestamp":"2020. november. 02. 07:30","title":"Lenyűgöző Karintia: attól még, hogy nyakunkon a tél, nem kell nélkülöznünk a napfényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11cc6f8-863d-43e6-b8c9-84f6fdcdacf1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az absztrakt művészet a gondolkodás szabadságát népszerűsíti – vallja a műfaj egyik legnagyobb élő klasszikusa, Sean Scully, akinek régen várt kiállítása a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére is megnyílhatott a Magyar Nemzeti Galériában.","shortLead":"Az absztrakt művészet a gondolkodás szabadságát népszerűsíti – vallja a műfaj egyik legnagyobb élő klasszikusa, Sean...","id":"202043__sean_scully_iramerikai_kepzomuvesz__europarol_amerikarol_a_muveszet_erejerol__erzelmek_geometriaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f11cc6f8-863d-43e6-b8c9-84f6fdcdacf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f5e2c5-09d5-4ce3-84d4-bde95aa79667","keywords":null,"link":"/360/202043__sean_scully_iramerikai_kepzomuvesz__europarol_amerikarol_a_muveszet_erejerol__erzelmek_geometriaja","timestamp":"2020. november. 01. 11:00","title":"Sean Scully: \"A művészet ellenőrizhetetlen, nem teheti rá senki a kezét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","shortLead":"Pécsen fogták el a feltételezett gyilkosokat.","id":"20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=100a489e-abe7-416f-a00b-28a66702be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82327234-d832-434d-8201-1c6aa68f3edd","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_A_rendorseg_elfogta_a_pecsi_gyilkossag_elkovetoit","timestamp":"2020. november. 01. 11:05","title":"A rendőrség elfogta a pécsi gyilkosság elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh gyógynövényszakértőről.","shortLead":"Történelmi tablónak is beillő életrajzi film készült a XX. század egyik legellentmondásosabb pályáját befutó cseh...","id":"202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1baa16-1884-40d3-a3ed-3a75da3fc051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71bc28-1947-4923-9ba8-67af8e2b5806","keywords":null,"link":"/360/202044_film__gyogyito_hatalom_sarlatan","timestamp":"2020. november. 02. 16:00","title":"A nácikat és a kommunistákat is kiszolgálta a leghíresebb cseh természetgyógyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","shortLead":"Az országos tisztifőorvos a közmédiának nyilatkozott. ","id":"20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce2d783-ef2f-4cda-947e-91595456b900","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_Muller_Cecilia_szigoritunk_mert_szigoritani_kell","timestamp":"2020. november. 01. 17:42","title":"Müller Cecília: Szigorítunk, mert szigorítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","shortLead":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","id":"20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f7248e-a76c-41b7-b1f8-d38cbed88ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 03. 05:16","title":"Az UEFA állítólag Oroszországba vinné a foci-Eb összes meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”. A Nemzetközi Úszószövetség Angol utcai székházában egy lehallgatásbiztos helyiséget alakított volna ki. Egy magánnyomozót és egy exrendőrt bízott meg azzal, hogy derítsék ki, kik akarnak ártani neki és egykori feleségének, a később miniszterré kinevezett Bártfai-Mager Andreának. Miután a magyar hatóságok elől meglépett, Dubajba repült. Meglepő részletekre bukkantunk, miután megszereztük és átnyálaztuk a vizes vb egykori gazdasági igazgatója, a körözés alatt álló Balogh Sándor ellen folyó vesztegetési ügy aktáit. ","shortLead":"Afrikai rendvédelmi szervek katonai kiképzéséről tárgyalt, és ebbe még Orbán Viktor öccsét is „belekeverte”...","id":"20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cedcf3c-8fd3-493a-ade5-49930ca1641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f39cda-3f52-48b0-85cc-830fc523b7c7","keywords":null,"link":"/360/20201102_balogh_sandor_korozes_vesztegetes","timestamp":"2020. november. 02. 06:30","title":"Extitkosszolgával akarta kideríttetni, kik akarnak ártani a miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\" jellemző: nyolc nő, öt maori, illetve három olyan politikus is helyet foglal benne, akik vállaltan az LMBTQ-közösség tagjai.","shortLead":"Bemutatta új kormányát Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök, aki szerint kabinetjére a \"rendkívül sokszínűség\"...","id":"20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7426d917-b052-418c-a88d-d613ea896591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cd6bf5-045f-46d5-88df-53db2acfae37","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Oslakosok_es_az_LMBTQkozossegbol_valo_emberek_is_bekerultek_Jacinda_Ardern_uj_kormanyaba","timestamp":"2020. november. 02. 11:31","title":"Őslakosok és az LMBTQ-közösségből is kerültek be politikusok Jacinda Ardern új kormányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]