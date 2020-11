Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tavaly a Magyar Zsidó Múzeum – a Dohány utcai zsinagógával – volt a leglátogatottabb, az általános képet pedig az jellemzi, hogy egyre több szabadjegyes látogató húzza fel a statisztikát.","shortLead":"Tavaly a Magyar Zsidó Múzeum – a Dohány utcai zsinagógával – volt a leglátogatottabb, az általános képet pedig...","id":"202046_kozgyujtemenyek_toplistaja_aszepmu_a2helyen_azsido_muzeum_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260f7cca-611f-46b6-b77f-30b019a6d060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce9124-6173-46f9-ae9a-63034f59a6a6","keywords":null,"link":"/360/202046_kozgyujtemenyek_toplistaja_aszepmu_a2helyen_azsido_muzeum_mogott","timestamp":"2020. november. 14. 13:30","title":"A második helyen tért vissza a közgyűjtemények toplistájára az újranyílt Szépmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Toszkána és Campania vasárnap bevezeti a járványügyi lezárásokat, emiatt sokan még utoljára korzóztak egyet a belvárosban. A járványhelyzet eközben az elmúlt 24 órában is ugyanolyan súlyos volt, mint az utóbbi napokban.","shortLead":"Toszkána és Campania vasárnap bevezeti a járványügyi lezárásokat, emiatt sokan még utoljára korzóztak egyet...","id":"20201114_Mindenki_kiozonlott_az_utcakra_mielott_bezar_ujabb_ket_olasz_tartomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d149e121-7d0d-4cff-b156-9f2f98ad2dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80c13a8-b67e-4879-88be-dc40eb9a86d1","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Mindenki_kiozonlott_az_utcakra_mielott_bezar_ujabb_ket_olasz_tartomany","timestamp":"2020. november. 14. 19:35","title":"Mindenki kiözönlött az utcákra, mielőtt bezár újabb két olasz tartomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099157d6-8a56-49b2-9a9d-903b02b805f0","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"„Most itt ülök egy fröccsel, és szarok az egész világra” – éneklik a Lázár tesók a bemutatkozó lemezükön. Ez a könnyed ellazulás jellemzi az intim, karantén-hangulatú dalokat. Az Esti Kornélból ismert Lázár Domokos és Lázár Ágoston alkotta duó Hullámtörés című lemezét elsőként a hvg.hu-n hallgathatják meg, ennek apropóján meg is kértük őket, hogy meséljenek az album születéséről.

","shortLead":"„Most itt ülök egy fröccsel, és szarok az egész világra” – éneklik a Lázár tesók a bemutatkozó lemezükön. Ez a könnyed...","id":"20201112_Most_itt_ulok_egy_froccsel_es_szrok_az_egesz_vilagra__Lazar_tesoklemezpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099157d6-8a56-49b2-9a9d-903b02b805f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6226e1f-b376-4f69-ae38-60366df82646","keywords":null,"link":"/kultura/20201112_Most_itt_ulok_egy_froccsel_es_szrok_az_egesz_vilagra__Lazar_tesoklemezpremier","timestamp":"2020. november. 13. 12:04","title":"„Persze, az Operatív Törzs rendelte meg” – Lázár tesók-lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","shortLead":"Már eltűnt a neve az impresszumból is.","id":"20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9fc9ee-783a-413c-ad8e-d83f309f6ac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_index_balogh_akos_gergely_elbocsatas","timestamp":"2020. november. 13. 16:40","title":"Elküldték az Indextől az egyik főszerkesztő-helyettest, Balogh Ákos Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","shortLead":"Az FTC-nek ötezer eurót, átszámítva 1,7 millió forintot kell fizetnie az UEFA fegyelmi testületének döntése szerint.","id":"20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b99d7fa6-b600-4e16-af12-6f7f24cdc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edecbf99-74ed-4828-b0ff-a373737c5055","keywords":null,"link":"/sport/20201113_fradi_birsag_koronavirus_szabalyok_szurkolok","timestamp":"2020. november. 13. 19:57","title":"1,7 millióra büntették a Fradit, mert nem vettek maszkot a szurkolói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","shortLead":"A toxikológus szerint leghamarabb fél év múlva lehet meg a koronavírus elleni vakcina.","id":"20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21db4dd-5ce4-47be-960d-66f0007a950b","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Zacher_Gabor_koroanvirus_tavaszi_idosav","timestamp":"2020. november. 13. 10:59","title":"Zacher: „Vissza kellene térni a tavaszi idősávos vásárláshoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre kétségbeejtőbb hírek. A Magyar Orvosi Kamara e heti elnökségi ülésén arra keresték a választ, miként lehet a mostani, koronavírus-okozta helyzetet úgy kommunikálni, hogy tájékoztassák a valós helyzetről lakosságot, de ne keltsenek pánikot. Lénárd Ritával, a MOK alelnökével M. Kiss Csaba beszélgetett. ","shortLead":"A kormány kommunikációja Covid-ügyben is magabiztos és pozitív, a kórházakból azonban folyamatosan érkeznek az egyre...","id":"20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16491c1-3201-44d4-8e1e-efff39a95fa1","keywords":null,"link":"/360/20201113_Orban_999_szazaleka_tul_optimista_a_helyzet_sokkal_rosszabb__interju_az_Orvosi_Kamara_alelnokevel","timestamp":"2020. november. 13. 11:00","title":"MOK-alelnök: Orbán 99,9 százaléka túl optimista, a helyzet sokkal rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekvédelmi szervezetük szerint sok érintett nem tudja elviselni magán a maszkot.","shortLead":"Érdekvédelmi szervezetük szerint sok érintett nem tudja elviselni magán a maszkot.","id":"20201113_Lazitananak_a_maszkviselesen_az_ertelmi_fogyatekosaggal_elok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e659dc00-4a85-457a-a879-ce47d4aeafe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba0069b-4a84-44eb-86ce-d1e5b06ee092","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_Lazitananak_a_maszkviselesen_az_ertelmi_fogyatekosaggal_elok","timestamp":"2020. november. 13. 14:27","title":"Felmentést kérnek a maszkviselés alól az értelmi fogyatékossággal élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]