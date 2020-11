Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52866c36-0a93-4e1c-9c37-2605c14910e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemisták főként szállítási és adminisztratív feladatokat végezhetnek.","shortLead":"Az egyetemisták főként szállítási és adminisztratív feladatokat végezhetnek.","id":"20201116_Tobb_szaz_hallgato_segiti_a_tesztelest_a_Muegyetemrol_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52866c36-0a93-4e1c-9c37-2605c14910e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2b6a2-1183-4f5d-ba99-2f95add49140","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Tobb_szaz_hallgato_segiti_a_tesztelest_a_Muegyetemrol_is","timestamp":"2020. november. 16. 17:22","title":"Több száz hallgató segíti a tesztelést a Műegyetemről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő lacsini folyosón - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot...","id":"20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6d8150-873b-46c0-800e-a1d508376c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","timestamp":"2020. november. 15. 19:07","title":"Moszkva szerint már költöznek vissza a menekültek Hegyi-Karabahba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű webáruház. Amelyről kevesen tudták, de valójában nem is webáruház volt: az eszközök eladása helyett – egy saját megfogalmazása szerint \"forradalmian új\" modellt alkalmazva – sokszor csak bérbe adta a készülékeket. Emiatt aztán sokan kerülhetnek most bajba azok közül is, akiknek már hónapok óta a zsebükben van a megrendelt telefon, asztalukon a laptop, szobájukban a tévé.","shortLead":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű...","id":"20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835d974f-2a89-49da-9795-482a09668518","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","timestamp":"2020. november. 16. 08:03","title":"Bedőlhetett az egyik legnépszerűbb mobilbolt – igazából nem is adták el a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","shortLead":"Így állítanának emléket az elhunyt kollégáknak.\r

","id":"20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884f574c-60fe-4c1b-96b6-5ead6422b860","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_jarvany_fertozes_egeszsegugyi_dolgozo_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 16. 17:48","title":"Listát készít a járvány egészségügyben dolgozó áldozatairól az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7933df8b-de5d-4d61-a198-c161f323e5a1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig a koronavírus-járványt kísérő visszaesés adja, amikor ismét előáll az évtizedes dilemma: mit tehetnek a jegybankárok a krízis enyhítéséért.","shortLead":"Az MNB volt alelnökének angolul megjelent könyve a 2008-as válságkezelés menetét idézi fel, különös aktualitását pedig...","id":"20201113_Kiraly_Julia_szubjektiv_valsagtortenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7933df8b-de5d-4d61-a198-c161f323e5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee29a1dd-2855-4679-adcd-ad284096d0ba","keywords":null,"link":"/360/20201113_Kiraly_Julia_szubjektiv_valsagtortenet","timestamp":"2020. november. 15. 13:30","title":"A kis légörvényektől a globális hurrikánig – Király Júlia szubjektív válságtörténete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd - jelentette be vasárnap Sebastian Kurz kancellár.","shortLead":"Ausztria a kijárási korlátozások feloldása után, december 7-től Szlovákiához hasonlóan tömeges tesztelésbe kezd...","id":"20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46aaba21-2d7a-41b3-a055-2516df00541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5d0cea-95d3-45c6-93af-10c58e6b3d1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Ausztria_tomeges_tesztelesbe_kezd_a_kijarasi_tilalom_feloldasa_utan","timestamp":"2020. november. 15. 16:30","title":"Ausztria tömeges tesztelésbe kezd a kijárási tilalom feloldása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e5d9af-8048-4d8f-a934-855a9a61f81b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megbánta, amit a talált festékszóróval tett.","shortLead":"Megbánta, amit a talált festékszóróval tett.","id":"20201115_Egy_betuig_jutott_a_kezdo_graffitis_mielott_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5e5d9af-8048-4d8f-a934-855a9a61f81b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0448be-6924-46f2-bfb3-e15a42f584ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Egy_betuig_jutott_a_kezdo_graffitis_mielott_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2020. november. 15. 10:40","title":"Egy betűig jutott a kezdő graffitis, mielőtt elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hegyi Péter a világon elsőként létesített transzlációs medicina központot, Pécsen. Azon dolgozik, hogy a kutatási eredmények minél gyorsabban visszajussanak a betegellátásba. Erre soha nem volt még olyan égető szükség, mint most, koronavírus-járvány idején.","shortLead":"Hegyi Péter a világon elsőként létesített transzlációs medicina központot, Pécsen. Azon dolgozik, hogy a kutatási...","id":"20201116_hegyi_peter_pte_transzlacios_medicina_kozpont_Magyarorszag_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd6e2c-3ded-42e0-9624-40cce328b76d","keywords":null,"link":"/360/20201116_hegyi_peter_pte_transzlacios_medicina_kozpont_Magyarorszag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 16. 11:00","title":"Egy magyar orvos tudja, hogyan lehetne itthon évente 60 ezer ember életét megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]