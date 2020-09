Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Model S és a Lucid Air legújabb kihívóját az Egyesült Királyságban fejlesztik és Kínában gyártják majd.","shortLead":"A Tesla Model S és a Lucid Air legújabb kihívóját az Egyesült Királyságban fejlesztik és Kínában gyártják majd.","id":"20200929_gyartasba_kerul_a_polestar_futurisztikus_uj_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6758308d-aa21-4e90-9039-1752589fed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2868e9b3-08ec-4300-96d4-e41ab17b22a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_gyartasba_kerul_a_polestar_futurisztikus_uj_villanyautoja","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:41","title":"Gyártásba kerül a Polestar futurisztikus androidos új villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg az invazív címeres poloskák, mivel egyre kedvezőbbek itt az életfeltételeik. ","shortLead":"Egy-két évtizede még szinte ismeretlenek voltak Magyarországon, mostanra azonban egyre több helyen jelennek meg...","id":"20200930_Elkeszitik_az_orszag_poloskaterkepet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=934e7269-b33c-4748-b1c5-1010b0f5d5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c7d31f-097f-4ee1-9e36-6e30b4935cf8","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_Elkeszitik_az_orszag_poloskaterkepet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:01","title":"Elkészítik az ország poloskatérképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének visszavágóján – a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően – gól nélküli döntetlent játszott a norvég Moldéval.","shortLead":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének...","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149e608-386a-4875-9863-7309986b03b3","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:59","title":"Negyed évszázad után újra BL-főtáblán a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express nevű műhold adataira alapozza a kutatócsoport.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) tudósai szerint négy tó is van a Mars felszíne alatt. A meglepő kijelentést a Mars Express...","id":"20200929_viz_a_marson_marsi_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0875bebe-5d73-4d09-ab40-82cd0eac989e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_viz_a_marson_marsi_viz","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:03","title":"Bizonyítékot találhattak a tudósok arra, hogy folyékony víz van a Mars felszíne alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és mindegyikhez más módon viszonyulnak a legelőn – tájékoztatott az Ökológiai Kutatóközpont.","shortLead":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és...","id":"20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb844f3c-07e1-42f5-8030-76f668209e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:03","title":"33 ezerszer figyelték meg, hogy fűbe harap a marha – megfejtették az ízlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","shortLead":"Az áldozatok száma közel 66 ezerrel emelkedett az elmúlt napon.","id":"20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b88ee5d-8b78-4e84-9c4b-bf91c4938abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f74c4-b1d3-4e99-9da7-cdc03ce35263","keywords":null,"link":"/vilag/20200930_koronavirus_33_millio_560_ezer_fertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 30. 07:58","title":"Újabb 280 ezer ember kapta el a koronavírust, 227 ezren gyógyultak meg világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte mindenki maga meg tud írni? Legalábbis ezt mutatja az a meghökkentő statisztika, miszerint kis hazánkban tízből nyolc szerződés házilag készül, azaz úgy kötik meg, hogy azt sosem látta szakember. Amiből aztán később megannyi probléma adódhat. Érdemes tehát tipikus hibákkal illusztrálva átfutni, mire figyeljünk, mielőtt egy szerződés, meghatalmazás végére kanyarítjuk a nevünket.","shortLead":"Tudta, hogy – kis túlzással – nemcsak a 10 millió futballszakértő országa vagyunk, hanem egy szerződést is szinte...","id":"mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3081c33c-adfd-4a82-872c-e6c2eefa9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578dcfed-c0ae-4882-9df8-697475fd9e21","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200925_8_dolog_amit_nagyon_fontos_tudnia_ha_szerzodestmeghatalmazast_ir","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:16","title":"8 dolog, amit nagyon fontos tudnia, ha szerződést/meghatalmazást ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"bdad839a-3b6a-438e-8a1a-451f605e8986","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kormány ismét szembemegy a fővárossal a Városliget ügyében.","shortLead":"A kormány ismét szembemegy a fővárossal a Városliget ügyében.","id":"20200930_varosliget_rendelet_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdad839a-3b6a-438e-8a1a-451f605e8986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c464e3-40c3-47a9-b2cb-91b5b23caf89","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_varosliget_rendelet_budapest","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:03","title":"Rendeletet adott ki a kormány: akármit dönt a főváros, beépíthető a Városliget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]