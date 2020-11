Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"942e491e-bf71-48a9-bdd1-9708695df540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertették, hogyan vezénylik majd a teszteket végző diákokat, de szóba került a karácsony is.","shortLead":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertették, hogyan vezénylik majd a teszteket végző diákokat, de szóba került...","id":"20201120_operativ_torzs_pentek_medikusok_szocialis_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942e491e-bf71-48a9-bdd1-9708695df540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5fed95-25bf-4dd3-8850-8feadae76623","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_operativ_torzs_pentek_medikusok_szocialis_intezmenyek","timestamp":"2020. november. 20. 13:58","title":"Ezer mozgó mintavételi egységet állítanak ki egyetemistákból, elsőévesek is tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük az Alaptörvényét és az örökbefogadásra vonatkozó szabályokét. Az Európa Tanács emberi jogi biztosa felszólította Parlamentet, hogy ezekről a rendkívüli állapot feloldása után szavazzanak. ","shortLead":"Rendkívüli felhatalmazással a zsebében nagyon sok törvénymódosító javaslatot nyújtott be múlt héten a kormány, köztük...","id":"20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5450a5a2-597f-48b5-ac40-c8150aa49622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7903982c-e3f5-4aff-a428-681f0eaa0fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Europa_Tanacs_emberi_jogok_magyar_kormany_torvenymodositas","timestamp":"2020. november. 20. 09:48","title":"Európa Tanács: Sértenék az emberi jogokat a kormány múlt keddi törvénymódosító javaslatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kisebbik kormánypárt maga közölte, hogy képviselőjük megbetegedett.","shortLead":"A kisebbik kormánypárt maga közölte, hogy képviselőjük megbetegedett.","id":"20201120_Korhazba_kerult_KDNPs_Aradszki_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ce5b29a-f87c-473b-8e60-b09a674568e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692d447b-f6f7-43a9-a01c-39bccaff8fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_Korhazba_kerult_KDNPs_Aradszki_Andras","timestamp":"2020. november. 20. 13:35","title":"Koronavírus miatt kórházba került a KDNP-s Aradszki András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus miatt közel hatszázmilliárd forintért vásárolt egészségügyi eszközöket az állam. ","shortLead":"Csak az elkülönített állami pénzalapok könyvelhettek el valamennyi többletet az év első tíz hónapjában. A koronavírus...","id":"20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f348-1be6-4c63-a4df-eb7893ad584b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a77612c9-2ae0-4a74-8485-62838c0017e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_334_milliard_koltsegvetesi_hiany_oktober","timestamp":"2020. november. 20. 14:14","title":"334 milliárddal nőtt a költségvetési hiány októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg a rendőröket, vagy éppen csoportosan támadtak rájuk, összesen 13-an. Mindegyik őrizetbe került, van, akit már el is ítéltek.

","shortLead":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg...","id":"20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c105ce3-5cf3-44e5-bfd0-4274069c5786","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","timestamp":"2020. november. 20. 11:52","title":"13 ember támadt rendőrökre egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","shortLead":"Csak remélni lehet, hogy ez az ígéret nem marad olyan, mint az, amelyik a nagy techmultik megadóztatásáról szól.","id":"20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9e26b0-dcd1-45a6-a34b-a40e47d601b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_A_G20_tamogatast_igert_a_Covidvakcinak_igazsagos_elosztasahoz","timestamp":"2020. november. 22. 08:20","title":"A G20 támogatást ígért a Covid-vakcinák igazságos elosztásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása rögzíti majd, hogy Magyarország „biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést”. Pedig annak, mármint a keresztény kultúra megismerésének eddig sem volt semmi akadálya.","shortLead":"Az alaptörvény legutóbbi, kilencedik módosítása rögzíti majd, hogy Magyarország „biztosítja a hazánk alkotmányos...","id":"202047_keresztenykedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c5d4de-60a9-4562-bdb0-a1a404a994ab","keywords":null,"link":"/360/202047_keresztenykedes","timestamp":"2020. november. 20. 11:05","title":"A Fidesz a kereszténység megóvását annak jogán kívül alig burkoltan kötelességgé is teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök kampánycsapata nem adja fel.","shortLead":"Az elnök kampánycsapata nem adja fel.","id":"20201122_A_biro_szerint_sem_voltak_torvenytelenek_a_Trump_altal_tamadott_pennsylvaniai_szavazatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb00154-3222-4f9a-bbf5-bd4708947d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7671dc3-5906-4758-a24c-f8649d54d022","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_A_biro_szerint_sem_voltak_torvenytelenek_a_Trump_altal_tamadott_pennsylvaniai_szavazatok","timestamp":"2020. november. 22. 08:00","title":"A bíró szerint sem voltak törvénytelenek a Trump által támadott pennsylvaniai szavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]