[{"available":true,"c_guid":"f21fd186-c8fe-4fa3-95df-61258848e6bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha kikapcsoljuk a menetstabilizátort, akkor egy villanymotoros Porschéval is kiválóan lehet kilinccsel előre haladni.","shortLead":"Ha kikapcsoljuk a menetstabilizátort, akkor egy villanymotoros Porschéval is kiválóan lehet kilinccsel előre haladni.","id":"20201124_uj_rekord_55_percig_drifteltek_egy_elektromos_porsche_taycan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21fd186-c8fe-4fa3-95df-61258848e6bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ff1a4b-acc3-474d-ba06-edb78e70cb0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_uj_rekord_55_percig_drifteltek_egy_elektromos_porsche_taycan","timestamp":"2020. november. 24. 07:59","title":"Új rekord: 55 percig drifteltek egy elektromos Porschéval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","shortLead":"A tűzoltók egy holttestet találtak az V. kerületi lakásban.","id":"20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f717bd-ed2e-4d6d-843c-5fe2336a8f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_lipotvaros_tuz_lakastuz","timestamp":"2020. november. 25. 18:00","title":"Kiégett egy lakás Lipótvárosban, egy ember meghalt a tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly veszély, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak nem jut belőlük.","shortLead":"Egyre több az ígéretes koronavírus elleni oltás, de arra is figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz: komoly...","id":"20201124_who_koronavirus_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84e56954-1a43-4b05-bd8d-107e662d2a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c654eb-f723-4ab3-beeb-7b432ef94f7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_who_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. november. 24. 05:18","title":"WHO-főigazgató a koronavírusról: Egyre több a fény a sötét alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz visszaváltási díj, és aki vállalja a fém-, műanyag és üvegpalackok visszaváltását, az mentesülhet a környezetvédelmi termékdíj alól is. A kormány már hét éve halogatja a döntést a kérdésben, most sem kapkodja el, mert az új szabályok majd csak 2023 közepén lépnek életbe. A Greenpeace a rendszer gyorsabb bevezetését és szigorúbb szabályokat szorgalmaz. ","shortLead":"A palackok újrahasznosítását nem írják elő a kedden benyújtott törvénymódosításban, de betétdíj helyett lesz...","id":"20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbd016b-fe35-4a74-980c-1b03565419a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a23a2-0078-416a-abda-7a6d9af64a71","keywords":null,"link":"/zhvg/20201125_italos_palackok_visszavaltasa_betetdij_termekdij_korforgasos_gazdasag_greenpeace","timestamp":"2020. november. 25. 16:09","title":"Két és fél év múlva lehet kötelező az italospalackok visszaváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","shortLead":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","id":"20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366aca70-027c-4a03-b154-705894e10075","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 24. 06:41","title":"855 lóerős lett a legdurvább Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ziegler Gábor a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az olvasók majd eldöntik, tetszik-e nekik az Index.","shortLead":"Ziegler Gábor a 24.hu-nak arról beszélt, hogy az olvasók majd eldöntik, tetszik-e nekik az Index.","id":"20201124_ziegler_gabor_vaszily_miklos_index_indamedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e78f44-4fd2-4593-b0f8-1807416ab8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_ziegler_gabor_vaszily_miklos_index_indamedia","timestamp":"2020. november. 24. 16:43","title":"Az Index új társtulajdonosa szerint „a függetlenség kérdése szubjektív”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd","c_author":"","category":"elet","description":"Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről.","shortLead":"Egy kávé mellett csevegnének a magyar jogállamiság valós helyzetéről.","id":"20201124_Varga_Judit_talalt_egy_urugyet_hogy_meghivja_George_Clooneyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd6274c2-9f54-459b-80b6-079a666c9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6e247a-d89a-46fc-a9fe-c10b99c97808","keywords":null,"link":"/elet/20201124_Varga_Judit_talalt_egy_urugyet_hogy_meghivja_George_Clooneyt","timestamp":"2020. november. 24. 19:26","title":"Varga Judit talált egy ürügyet, hogy meghívja George Clooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad9f50-d561-4de2-8164-fb273809da77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök véleménycikkében úgy fogalmazott, arra kényszerül, hogy vitatkozzon a „sokak által gazdasági bűnözőnek” tartott Soros Györggyel, akinek hálózata nyílt beavatkozástól sem riad vissza.","shortLead":"A miniszterelnök véleménycikkében úgy fogalmazott, arra kényszerül, hogy vitatkozzon a „sokak által gazdasági...","id":"20201125_orban_viktor_soros_gyorgy_europai_unio_project_syndicate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6ad9f50-d561-4de2-8164-fb273809da77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a04b6a-0920-4858-9d2b-3f1d23e48464","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_orban_viktor_soros_gyorgy_europai_unio_project_syndicate","timestamp":"2020. november. 25. 10:34","title":"Orbán a Facebookra kirakott véleménycikkben sorosozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]