[{"available":true,"c_guid":"9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek.","shortLead":"A számokat sikerült már stabilizálni a korlátozásokkal, de még ez is túl sok az egészségügynek.","id":"20201127_romania_intenziv_agy_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dcbda95-4f6a-4cc2-b5d5-d2d82da86592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc59d49f-072f-4df3-9ec9-ff00b32482b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_romania_intenziv_agy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:27","title":"Nyolcvan intenzív terápiás ágy van szabadon egész Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését ráadásul sikerült karácsonyra időzíteni.","shortLead":"A leköszönő Trump-adminisztráció jóvoltából jöhetnek a kivégzőosztagok az USA-ban. Az új rendelet hatályba lépését...","id":"20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87ffe6f0-31d7-492c-9b0e-9167de7264c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045d5fb-3b2b-4cf8-876e-485e2767d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_USA_halalos_itelet_kivegzes","timestamp":"2020. november. 28. 15:55","title":"Trump karácsonyi búcsúajándéka: sortűzzel és gázzal is kivégezhetik a halálraítélteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dd0293-c952-40c9-bdf3-4e21ddb7e268","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szemmel láthatatlan cseppekben, mesterséges sejtekben szimulálja az első létformák kialakulását egy nemzetközi kutatási konzorcium az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontját irányító Szathmáry Eörs vezetésével. A kísérlet annyira újszerű, hogy modernizálni kell hozzá a kísérleti eszközöket – a jelentősége ezért mutat messze túl pusztán a kémiai és a biológiai evolúció határmezsgyéjének a vizsgálatán.","shortLead":"Szemmel láthatatlan cseppekben, mesterséges sejtekben szimulálja az első létformák kialakulását egy nemzetközi kutatási...","id":"20201128_elso_letformak_kialakulasa_mesterseges_sejtek_szimulacio_elkh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57dd0293-c952-40c9-bdf3-4e21ddb7e268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f324255-c32f-4f7a-8336-0568eb6f7539","keywords":null,"link":"/tudomany/20201128_elso_letformak_kialakulasa_mesterseges_sejtek_szimulacio_elkh","timestamp":"2020. november. 28. 18:03","title":"Magyar tudós vezetésével, 0,000000000001 literes cseppekben szimulálják az élet első jeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz, hogy kivédjük a céget fenyegető különféle veszélyeket. A stabil üzletmenet érdekében kiváltképp érdemes biztosításokkal védekezni, ezzel is a lehető legalacsonyabbra csökkentve a napi működésből eredő váratlan helyzetek negatív hatásait. A magyar kis- és közepes vállalkozások azonban gyakran rendkívül alulbiztosítottak, legnagyobb részük csak a szükséges, kötelezően előírt (akár banki, akár szabályozó hatósági, vagy köztestületi) biztosítási előírásokra szóló fedezetek megvásárlására költ. Fenyegető veszélyek azonban vannak bőven. Nézzük, melyek a vállalkozásokra leselkedő legnagyobb potenciális veszélyforrások!","shortLead":"Egy vállalkozás vezetése nagy körültekintést igényel, de gyakran még a legnagyobb elővigyázatosság sem elegendő ahhoz...","id":"allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c05cdb9-788d-43e8-8c62-ca14422874ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556bd71-f517-490a-b587-7f4499ea1e21","keywords":null,"link":"/brandcontent/allianz_20201127_10_dolog_vallakozas_biztositas_veszhelyzet","timestamp":"2020. november. 27. 11:30","title":"10 dolog, amire érdemes felkészülni, ha vállalkozása van!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee28611-7678-4da4-9ede-c796d8d19003","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vita hevében elszabadultak az indulatok a kormánypárt és az ellenzék között.","shortLead":"A vita hevében elszabadultak az indulatok a kormánypárt és az ellenzék között.","id":"20201127_verekedes_tajvan_disznobel_raktopamin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee28611-7678-4da4-9ede-c796d8d19003&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34659d89-8ded-418d-bff8-4f8d1fab51d8","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_verekedes_tajvan_disznobel_raktopamin","timestamp":"2020. november. 27. 14:05","title":"Verekedtek, disznóbelsőséget dobáltak egymásra tajvani parlamenti képviselők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer „nem szolgálta teljes egészében azt, hogy a legjobb műszaki tartalom megajánlására kényszerítse az ajánlattevőket”.","shortLead":"A főpolgármester által elrendelt felülvizsgálat zárójelentéséből az is kiderül, hogy az értékelési szempontrendszer...","id":"20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecec3f77-4da9-4b35-b879-2908686e1049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4451b2-b365-42ff-8b9d-3563f002cd26","keywords":null,"link":"/kkv/20201127_jelentes_uj_metrokocsikat_adott_a_metrovagonmasz_felujitas_helyett","timestamp":"2020. november. 27. 10:51","title":"Jelentés mondja ki, hogy új metrókocsikat küldött Magyarországra a Metrowagonmash","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzését.","id":"20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9eab63a-1c2d-4cf9-98e6-56aa2b719eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f381ea8d-f17b-4b56-82dc-26ffe6fd6201","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Hamilton_nyerte_a_bahreini_nagydij_idomerojet","timestamp":"2020. november. 28. 18:20","title":"Pályacsúccsal nyerte az időmérőt Hamilton a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten elenyészően keveseknek lett pozitív a mintája. Akadtak olyanok is, aki elutasították a tesztelést. ","shortLead":"Hétfő óta zajlik az önkormányzati fenntartású óvodák és bölcsődék dolgozóinak szűrése, Óbudán és Pesterzsébeten...","id":"20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fe42dfe-5b88-45ac-b0fb-ae52d64cd4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c218cafe-f11c-40e7-8498-10038e5e252f","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_492bol_csak_ot_teszt_lett_pozitiv_Obudan","timestamp":"2020. november. 27. 11:43","title":"Alig találtak fertőzötteket az óbudai és pesterzsébeti óvodákban, bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]