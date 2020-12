Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később csődbe is mehet.","shortLead":"A főpolgármester szerint jövőre már veszteséges lesz a Fővárosi Vízművek, ha nem változtatnak a törvényen, akkor később...","id":"20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6396ab64-560e-4378-91aa-dca175c2daad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15261e06-7801-46fc-b1d4-25a663725ffb","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_karacsony_varosliget_ivoviz_ado","timestamp":"2020. november. 30. 10:50","title":"Karácsony: A saját testemmel fogom megvédeni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltsége egy másik céggel közösen fejlesztheti Göd vízközmű hálózatát.","id":"20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187c7eaa-885f-4827-8283-38cb0414de60","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_meszaros_lorinc_ivoviz_ivovizminoseg_javitas_god_meszaros_es_meszaros","timestamp":"2020. december. 01. 07:50","title":"Mészáros közel 10 milliárdért javíthatja az ivóvízminőséget Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus második hullámában a Telenor.","shortLead":"Extra mobilnetes adatkerettel támogatja az otthoni tanulást és munkavégzést, illetve az online ünneplést a koronavírus...","id":"20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16ee068-d37a-4389-88a3-439444f6b8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f82af61-5fd9-4b09-9337-9d70eaa01519","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_telenor_hipernet_home_digitalis_jolet_ingyenes_100gb","timestamp":"2020. november. 30. 14:33","title":"Holnaptól +100 GB ingyenes mobilnetet ad a Telenor az otthoni felhasználóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta a tengerentúli médiát. De még ezzel együtt sem valószínű, hogy sokan kapkodtak volna az okostévé iránt.","shortLead":"Az utóbbi idők egyik legnagyobb műszaki cikkes akciójával állt elő az Egyesült Államokban a Samsung. A hír be is járta...","id":"20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7af8af7-49ad-4ea0-9b11-18e23c9a0f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6377e-8ccd-4185-8436-721784bfd923","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_q900_tv_black_friday_amerikaban","timestamp":"2020. november. 30. 09:03","title":"Black Friday: akadt olyan tévé, ami 15 millióval volt leértékelve Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi végzettséggel nem rendelkező K. Zoltán 3000 és 5000 közötti összeget kért a hamis dokumentumokért.

