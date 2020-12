Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb9411db-9af8-498f-81d7-c23d37a80cbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy szélsőjobboldali radikális csoport 11 tagjánál tartottak házkutatást, három különböző tartományban. A fegyverek mellett rengeteg kábítószer is előkerült.","shortLead":"Egy szélsőjobboldali radikális csoport 11 tagjánál tartottak házkutatást, három különböző tartományban. A fegyverek...","id":"20201201_felfegyverzett_neonacikat_fogtak_nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb9411db-9af8-498f-81d7-c23d37a80cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dc4ed-f86d-4b53-846c-083b8c6fdd38","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_felfegyverzett_neonacikat_fogtak_nemetorszagban","timestamp":"2020. december. 01. 16:25","title":"Felfegyverzett neonácikat kaptak el Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Északon téliesre fordult az időjárás.","shortLead":"Északon téliesre fordult az időjárás.","id":"20201130_havazas_heves_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af35b42-363c-4b58-99a0-59f520563c78","keywords":null,"link":"/elet/20201130_havazas_heves_megye","timestamp":"2020. november. 30. 17:55","title":"Csodaszép drónfotók érkeztek a behavazott Mátráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási csalásról beszél.","shortLead":"Az amerikai elnök az államban januárban tartandó szenátusi pótválasztások lefújását sürgeti, és továbbra is választási...","id":"20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb70d5ce-37da-4343-b360-95a24bf7fab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f1dd45-20be-412f-9ca8-49753c7ce5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Donald_Trump_Georgia_Valasztas","timestamp":"2020. december. 02. 09:32","title":"Rendőrök védik a Trump-hívektől a georgiai választási biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"Arató László / Brüsszel, Gergely Márton","category":"360","description":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát először a politikában keresték a brüsszeli döntéshozók. Logikusnak tűnt, hogy Orbán Viktor harcai felemésztették a kormánypárt első számú európai politikusát. Szájer is engedte, hogy ez legyen a látszat. Mint kiderült, nem a jó ízlés támadt fel benne, csak a testi vágy. ","shortLead":"Szájer József lökhárító volt a Fidesz és az Európai Néppárt közt – ezért a hétvégén ismertté vált lemondásának okát...","id":"20201202_Megbukott_mire_lebukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4de8dc-8f61-4d9e-b7e4-054f7023492c","keywords":null,"link":"/360/20201202_Megbukott_mire_lebukott","timestamp":"2020. december. 02. 06:30","title":"Már a botrányos házibuli előtt romokban volt a Fidesz-alapító Szájer József brüsszeli karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és üzenetküldésre használhatjuk, hanem az életünk szinte minden szegmensében képes segítséget nyújtani. Ehhez viszont jó, ha ismerjük a megfelelő applikációkat. Tudta, hogy létezik app arra is, hogy megtaláljuk az éppen nekünk való alkalmazást? Cikkünkben mutatunk pár példát. \r

","shortLead":"A mobiltelefonunk az életünk része, és egyre inkább elengedhetetlen kelléke. Már rég nem csak telefonálásra és...","id":"huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852af1c4-3bc6-4bf7-8f34-3ab3fd4c9c49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52613a2b-75b6-488e-aec5-8a2452660ef8","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201102_mobilapp_alkalmazas_kereses_mindennapi_hasznalat","timestamp":"2020. december. 02. 15:30","title":"Fogd a telefonod és éld az életed, ennyire egyszerű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de tanulságok hasonlítanak, főleg ha kellő önirónáival fordulnak a kérdés felé. Nagyi projekt negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Máshogy szembesül az elmúlással egy huszonéves és máshogy, aki a kilencvenes éveiben jár. A perspektívák eltérők, de...","id":"20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28eb22ea-cfc6-49dd-8c98-1a3a29227e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8e714b-01eb-4e40-888c-2b953f8b9a9c","keywords":null,"link":"/360/20201201_Doku360_Nagyi_projekt_negyedik_resz","timestamp":"2020. december. 01. 19:00","title":"Doku360: Nem félek, inkább unom a halál előjátékának gondolatát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japán szerint Kínából kapott valamilyen vakcinát az észak-koreai diktátor.","shortLead":"Japán szerint Kínából kapott valamilyen vakcinát az észak-koreai diktátor.","id":"20201201_Kim_Dzsongun_koronavirus_vakcina_eszakkorea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9916074-af39-4540-b834-7c1ef6af98a5","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Kim_Dzsongun_koronavirus_vakcina_eszakkorea","timestamp":"2020. december. 01. 11:14","title":"Kim Dzsong Un már be is olthatta magát koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","shortLead":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","id":"20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ff890-2350-49e6-87e9-0e88bb873d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 01. 10:51","title":"Videó: Családi ház udvarára tört be egy autó Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]