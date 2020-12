Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Északon téliesre fordult az időjárás.","shortLead":"Északon téliesre fordult az időjárás.","id":"20201130_havazas_heves_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d958898-c0ad-4831-a312-172e9ea16967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af35b42-363c-4b58-99a0-59f520563c78","keywords":null,"link":"/elet/20201130_havazas_heves_megye","timestamp":"2020. november. 30. 17:55","title":"Csodaszép drónfotók érkeztek a behavazott Mátráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f334bb-9804-483b-a802-8e9beb41718c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 24 éves sofőr Miskolcon kezdett ámokfutásba, miután a rendőrök meg akarták állítani.","shortLead":"Egy 24 éves sofőr Miskolcon kezdett ámokfutásba, miután a rendőrök meg akarták állítani.","id":"20201130_miskolc_rendor_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f334bb-9804-483b-a802-8e9beb41718c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81118462-6ee2-4469-90ae-cbd5bf976ed9","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_miskolc_rendor_vademeles","timestamp":"2020. november. 30. 13:14","title":"Vádat emeltek a rendőrt elsodró miskolci ámokfutó ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"4136 új beteget találtak. ","shortLead":"4136 új beteget találtak. ","id":"20201202_Eddig_a_legtobb_165_ember_hunyt_el_koronavirusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9f17ec-704e-4aca-a485-3e2cd00291a7","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Eddig_a_legtobb_165_ember_hunyt_el_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 02. 09:13","title":"Eddig a legtöbb, 165 ember hunyt el koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","shortLead":"A jövő év elejétől a Miniszterelnökséget vezető miniszter felel az uniós források felhasználásáért. ","id":"20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0268be32-f6b9-41cf-b7a8-d6c49712c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3610ac19-8c55-42ca-8dd6-130dbab15669","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_Gulyas_Gergelyhez_rendeli_az_unios_forrasok_felhasznalasat_a_kormany","timestamp":"2020. december. 01. 23:41","title":"Gulyás Gergelyhez rendeli az uniós források felhasználását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","shortLead":"Arra kérte őket, érvénytelenítsék a választási eredményeket. Miután nem tették meg, Trump megint tombolni kezdett.","id":"20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74813571-9496-499b-94ed-fc4132e27bee","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Beintettek_a_georgiai_republikanusok_Trumpnak","timestamp":"2020. december. 01. 05:37","title":"Beintettek a georgiai republikánusok Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Van is mit rendbe tenni, mert úgy számolnak, 15 millió rossz állapotú kerékpár lehet az országban. ","shortLead":"Van is mit rendbe tenni, mert úgy számolnak, 15 millió rossz állapotú kerékpár lehet az országban. ","id":"20201202_Az_allam_fizeti_a_franciaknal_a_bicikliszervizelest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748573da-6f40-4166-90a7-af24108a01cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Az_allam_fizeti_a_franciaknal_a_bicikliszervizelest","timestamp":"2020. december. 02. 10:31","title":"Az állam is beszáll a franciáknál a bicikliszervizelésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak a száma is.\r

\r

","shortLead":"A pandémia következtében valószínűleg a duplájára nő majd az AIDS, a malária és a tuberkulózis halálos áldozatainak...","id":"20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df31e9cc-d557-4835-8471-b98ee6e30b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5fda8-2190-47ad-a749-b65e7053d21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_szegenyseg_melyszegenyseg_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. december. 02. 05:05","title":"Évtizedek óta először nőhet a szegénység mértéke a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

\r

","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség előbb a Pfizer, majd januárban a Moderna védőoltásáról is meghozhatja döntését.\r

\r

","id":"20201201_pfizer_eu_engedelyezes_decemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e33f731-c8cd-4789-ab48-eac74481193b","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_pfizer_eu_engedelyezes_decemberben","timestamp":"2020. december. 01. 15:20","title":"A Pfizer vakcinája december végén kaphat engedélyt az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]