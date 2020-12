Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs humor.","shortLead":"Trencsényi Zoltán Mikrofonbálványok című könyvében a 36 legjobb hazai stand-upos fogalmazza meg, mi és milyen a kortárs...","id":"202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33cfdddd-2c41-4adb-a6cc-0def265e1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048b8f0c-e525-4451-9d11-c4d138f7cff6","keywords":null,"link":"/360/202049_konyv__megy_a_szoveg_trencsenyi_zoltan_mikrofonbalvanyok","timestamp":"2020. december. 06. 08:30","title":"Ebből a könyvből kiderül, hogy a humor az ország igazi tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos üzleteteket, a mobilfizetést és a hulladékgazdálkodást koncesszióba adja kedvezményezettjeinek.","shortLead":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos...","id":"202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d06d070-271e-42d0-b9a9-4bd74b804290","keywords":null,"link":"/360/202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","timestamp":"2020. december. 07. 07:00","title":"Belenyúl és lenyúl: két ágazatot kapnak karácsonyra a kormány kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","shortLead":"Az egészségügyi elemző úgy véli, ezt már a tiszti főorvos is látja. ","id":"20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afec2d9-ead2-4230-b67f-6332cde71d61","keywords":null,"link":"/kkv/20201206_Kunetz_Ostoba_dontes_volt_az_idosek_vasarlasi_savja","timestamp":"2020. december. 06. 17:33","title":"Kunetz: Ostoba döntés volt az idősek vásárlási sávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ec3203-a633-440e-8fa6-378347313264","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz a kamaszokra vagy a fiatal huszonévesekre, mint a családosokra vagy nyugdíjasokra. Ahhoz képest, hogy mára már minden korosztálynak van okostelefonja, egészen másként használják a készüléket és a rajta található alkalmazásokat. Négy korosztályt kérdeztünk arról, hogyan használják a telefonjukat a mai digitális korban, és egészen eltérő válaszokat kaptunk.\r

","shortLead":"Kétség sem férhet hozzá, hogy az okostelefonok fontos részét képezik a mindennapjainknak, és ez ugyanúgy igaz...","id":"huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ec3203-a633-440e-8fa6-378347313264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba39ba-a56b-4ee4-a9e0-828f1b748e61","keywords":null,"link":"/brandcontent/huawei_20201109_generaciok_petal_search_alkalmazasok","timestamp":"2020. december. 05. 10:30","title":"Megkérdeztük, ki mit nyomogat olyan buzgón a mobilján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján miniszterelnök lemondását amiatt, hogy november elején megállapodást kötött Azerbajdzsánnal a karabahi harcok lezárásáról, és ezzel jelentősen csökkent az örmények ellenőrizte terület nagysága.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb, legalább 15 ezer fős tüntetésen követelte szombaton Jerevánban az örmény ellenzék Nikol Pasinján...","id":"20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289824fb-09d5-48a9-911f-f5e13560092e","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_Oriastuntetes_Ormenyorszagban","timestamp":"2020. december. 05. 18:36","title":"Óriástüntetés Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz képest, ami azért megmagyarázhatatlan, mert a térkép azt mutatja, hogy tavasz óta Magyarországon hányan betegedtek már meg. A szombati térkép adataiból hiányzott 3475 eddig regisztrált fertőzött. Az Operatív Törzs elismerte a hibát, javította a térképet, de nem adott magyarázatot a furcsa jelenségre.","shortLead":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz...","id":"20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c75d08-f68d-4698-8c67-13f1419c3f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","timestamp":"2020. december. 05. 14:28","title":"Valami történt a járványügyi adatokkal, javították a hibát, de nem magyarázták meg a hiba okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt, a magyar szövetség zöld sakkolimpiát hirdet.","shortLead":"Sőt, a magyar szövetség zöld sakkolimpiát hirdet.","id":"20201206_Budapest_rendezheti_a_2024es_sakkolimpiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8faafee-deb3-4540-954b-def80fecf5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232fbb5b-8c03-4ea8-a203-6ec47956f67e","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Budapest_rendezheti_a_2024es_sakkolimpiat","timestamp":"2020. december. 06. 20:52","title":"Budapest rendezheti a 2024-es sakkolimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ENSZ szerint drámaian növekszik majd a nyomorban élők száma a világ 47 legszegényebb államában, a világszervezet úgy véli, akár 32 millió embert is a legsúlyosabb nélkülözésbe taszíthat a járvány.\r

","shortLead":"Az ENSZ szerint drámaian növekszik majd a nyomorban élők száma a világ 47 legszegényebb államában, a világszervezet...","id":"20201205_A_szegenyseg_dramai_terjedese_varhato_a_Covid19jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae20f51-94e8-4ca9-8f31-fc0d315b292b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_A_szegenyseg_dramai_terjedese_varhato_a_Covid19jarvany_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 15:32","title":"A szegénység drámai terjedése várható a Covid–19-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]