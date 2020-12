Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","shortLead":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","id":"20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2484c3-59e9-4aef-bd03-a54d3c68fce4","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","timestamp":"2020. december. 10. 16:23","title":"Még mindig érzi a koronavírus utóhatásait Milák Kristóf, kivizsgáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","shortLead":"A hatvanadik születésnapra készült modellből mindössze hatvan példány hagyja el a gyártósort.","id":"20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54842b4c-a4d8-4b11-9e53-4bd9f2c1a271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876fef44-4ff9-4de3-8672-7309e783475e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_legendas_sportkocsinak_allit_emleket_a_limitalt_sorozatu_uj_jaguar","timestamp":"2020. december. 09. 12:44","title":"Legendás sportkocsinak állít emléket a limitált sorozatú új Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","shortLead":"Nagy az érdeklődés a védőoltás iránt, bár ez csak a lakosság alig egy százaléka.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48dc27f2-79d3-45a9-b780-0729886fe53a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_elleni_vedooltas_regisztralok_szama","timestamp":"2020. december. 09. 15:29","title":"Egy nap alatt több mint százezren regisztráltak a koronavírus-oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál kormány megnövelte a többi fejlesztés alatt álló vakcinára vonatkozó megrendeléseket.","shortLead":"Az ausztrál kormány megnövelte a többi fejlesztés alatt álló vakcinára vonatkozó megrendeléseket.","id":"20201211_Ausztral_vakcina_klinikai_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2092a762-95b3-42b8-a7ab-5bbe32007cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1ce44-382c-45af-94dc-0688d390a375","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_Ausztral_vakcina_klinikai_teszteles","timestamp":"2020. december. 11. 06:44","title":"Felhagytak az ausztrál vakcina klinikai tesztelésével, mert több résztvevőnél hamis HIV-teszteredményt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","id":"20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ac72-f588-429c-b675-8607aad564ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","timestamp":"2020. december. 09. 15:56","title":"Orbán: Este tárgyalások, reggel partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az Apple 2019-ben felvásárolta az Intel modemchip-üzletágát, az idei évben már bele is vágott az iPhone-okba szánt saját modem fejlesztésébe. A Qualcomm részvényei több mint 6 százalékot estek a hírre.","shortLead":"Miután az Apple 2019-ben felvásárolta az Intel modemchip-üzletágát, az idei évben már bele is vágott az iPhone-okba...","id":"20201211_apple_iphone_sajat_modem_qualcomm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9818418b-cb31-4db8-83f3-7c69b4b305c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05230c92-3400-4b3f-9860-ce09ce48ca28","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_apple_iphone_sajat_modem_qualcomm","timestamp":"2020. december. 11. 10:33","title":"Saját modemet fejleszt az iPhone-okba az Apple, az Intel után a Qualcommot is leépítheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie a versenyhivatalnak.","shortLead":"A Sparnak jövőre új, regionális beszállítói rendszert kell kialakítania, cserébe nem kell büntetést fizetnie...","id":"20201210_spar_gvh_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4603fdfd-3ad2-4c03-a083-47fc2b92fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd9f369-4e43-40f7-9d0b-007cc2ecebee","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_spar_gvh_buntetes","timestamp":"2020. december. 10. 17:22","title":"Büntetés helyett fejlesztésre „ítélte” a Spart a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak két választókerület felel meg a megyében a törvényi előírásoknak, ezért az ellenzék megváltoztatná több határát is.","shortLead":"Csak két választókerület felel meg a megyében a törvényi előírásoknak, ezért az ellenzék megváltoztatná több határát is.","id":"20201210_pest_megye_valasztokerulet_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c1717c-a2e2-4db9-baa0-18102a30ceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f6f11b-e37c-41a4-b7b3-d0c34a982890","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_pest_megye_valasztokerulet_bizottsag","timestamp":"2020. december. 10. 17:38","title":"Átszabhatnak tíz Pest megyei választókerületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]