[{"available":true,"c_guid":"dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","shortLead":"A világbajnok úszó furcsa fáradtságot érez, azt reméli, hogy az edzetlenség miatt gyengült le.","id":"20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfffc5c4-267f-4644-a41d-8f0f0c3788b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2484c3-59e9-4aef-bd03-a54d3c68fce4","keywords":null,"link":"/sport/20201210_Koronavirus_utohatas_Milak_Kristof_uszas","timestamp":"2020. december. 10. 16:23","title":"Még mindig érzi a koronavírus utóhatásait Milák Kristóf, kivizsgáltatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt felgyorsuló hiperautóban két felnőtt és két gyermek a legnagyobb biztonságban utazhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt felgyorsuló hiperautóban két felnőtt és két gyermek a legnagyobb...","id":"20201211_mindenki_nyugodjon_meg_gyerekules_is_rogzitheto_az_1700_loeros_csaladi_koenigseggbe_gemera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9027b81-0f76-4110-88c4-0d1647f0bf87","keywords":null,"link":"/cegauto/20201211_mindenki_nyugodjon_meg_gyerekules_is_rogzitheto_az_1700_loeros_csaladi_koenigseggbe_gemera","timestamp":"2020. december. 11. 06:41","title":"Mindenki nyugodjon meg: gyerekülés is rögzíthető az 1700 lóerős családi Koenigseggbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám a visszaérkezés már nem volt ilyen sima.","shortLead":"A Hold és a Mars meghódítására tervezett Csillaghajó (Starship) 12 500 méterig jutott egy szerdai teszt során, ám...","id":"20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6157ae70-de6c-4204-8ee4-7a8725163034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a4016e-b84f-415f-900a-cdbae1812151","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_spacex_csillaghajo_starship_raketa_robbanas_mars_elon_musk","timestamp":"2020. december. 10. 07:03","title":"Minden jól ment, aztán hirtelen szanaszét robbant a SpaceX kísérleti Mars-rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75bb8841-8687-479b-88a7-d54813a024d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, a koronavírus-járvány kezelése döntötte el a romániai választási kampányt. 