Hiába készült nagyjából százezerrel kevesebb autó itthon eddig idén, mint azt tervezték, a leállásokat most is beiktatják a cégek.

A kényszerű tavaszi és szokásos nyári leállások után néhány nap múlva megkezdődnek a tervezett téli leállások is a magyar autógyárakban - írja a Portfolio.hu. A leállások sorát a kecskeméti Mercedes-gyár nyitja, ahol átépítési és karbantartási munkálatokat végeznek, melyekkel a gyár felkészül a következő termelési évre. Ugyanakkor az idei évben valamivel átfogóbb átépítési munkálatokra kerül sor, így a termelési szünet terveik szerint december 18-án kezdődik és jövő év január 17-én indul újra a gyártás.

Az Audi Hungariánál jelenleg mind a motor- mind a járműgyártásuk szinte teljes kapacitással dolgozik. A nyári leállás is rövidebb volt a korábbi években megszokottnál és az év végére is rövidebb szünettel terveznek - közölte a gyártó. A járműgyártásban terveik szerint az utolsó két héten lesz termelési szünet ezalatt karbantartási- és átépítési intézkedéseket hajtanak végre a gyártásban. A Suzukinál is a két ünnep között kerül sor az végi karácsonyi leállásra. A termelés december 23-án áll le és január 4-én indul újra.

Idén egyelőre az európai autógyártók szövetsége az ACEA statisztikái szerint az év első kilenc hónapjában nagyjából 101 ezer autóval kevesebb készült el Magyarországon, mint a járvány kitörése előtt tervezték. A kecskeméti Mercedes-Benznél tavaly 190 ezer, az esztergomi Suzukinál 185 ezer és a győri Audinál 165 ezer autó készült, mindez összesen több mint félmillió Magyarországon gyártott autót jelent.

