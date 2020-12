Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","shortLead":"Egyetlen lövés nélkül sikerült megmenteni az elrabolt gyerekek többségét az állam kormányzója szerint.","id":"20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc173e4-8214-4ea9-92d8-8cd21303b7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0cca58-0a37-4e8c-93e3-d670329b4a23","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_nigeria_elrabolt_iskolasok_kiszabaditasa","timestamp":"2020. december. 18. 05:51","title":"Kiszabadították az elrabolt nigériai iskolás fiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson csütörtök este telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A beszélgetésről lényegesen optimistább hangvételben számolt be az Európai Bizottság vezetője: von der Leyen szerint számos kérdésben jelentős előrelépést sikerült elérni.","shortLead":"Boris Johnson csütörtök este telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével...","id":"20201218_boris_johnson_brexit_megallapodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7ee51e-d3d8-49b4-8223-5b931a874582","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_boris_johnson_brexit_megallapodas","timestamp":"2020. december. 18. 05:37","title":"Johnson megüzente az EU-nak, ha rajta múlik, nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","shortLead":"A Magyar Nemzetnek nyilatkozott erről Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.","id":"20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"368afe87-4756-471f-8d57-fda9d1fed30e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_munkaeropiaci_jarulek_minimalber_munkastanacsok_orszagos_szovetsege","timestamp":"2020. december. 18. 06:53","title":"A munkaerőpiaci járulék eltörléséről tárgyalhat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","shortLead":"A háttérben az Eclipse-ügy is felsejlik. Már börtönben ül, akit a férfi megölésével gyanúsítanak. ","id":"20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe74cf-ae72-4bb4-976c-8b53c252e0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_eltunt_ferfi_11_ev_megtalaltak","timestamp":"2020. december. 18. 06:22","title":"11 év után találhatták meg egy eltűnt focista holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","shortLead":"Részletezte az ügyészség, mivel gyanúsítják a vállalkozót. Azt kérik, hogy ne engedjék szabadon.","id":"20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e5376a8-949d-418c-8c2e-0ace50f5c2b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_ugyeszseg_bige_laszlo","timestamp":"2020. december. 17. 12:17","title":"Rács mögött tartaná az ügyészség Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70049d89-39a4-4cc5-ad79-11aa3c101f18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre nincs szó arról, hogy lengyel mintára, dedikált címre tölthetnék fel szabálytalanságokról készült videóikat az autósok.","shortLead":"Egyelőre nincs szó arról, hogy lengyel mintára, dedikált címre tölthetnék fel szabálytalanságokról készült videóikat...","id":"20201218_Nem_tervez_autos_feljelento_oldalt_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70049d89-39a4-4cc5-ad79-11aa3c101f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98f7be7-f8f7-4a47-81e7-eaa4f54c75e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Nem_tervez_autos_feljelento_oldalt_a_rendorseg","timestamp":"2020. december. 18. 09:35","title":"Nem tervez autós feljelentő oldalt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ma este tárgyalják Deutsch Tamás ügyét, miután mintegy 40 képviselő a kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt frakciójából. Úgy tűnik, Deutsch maradhat tag, de jogfosztott lesz.","shortLead":"Ma este tárgyalják Deutsch Tamás ügyét, miután mintegy 40 képviselő a kizárását kezdeményezte az Európai Néppárt...","id":"20201216_Jogfosztott_javaslat_Deutsch_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1296ec-a42f-495f-a11a-3d4a8a01b077","keywords":null,"link":"/eurologus/20201216_Jogfosztott_javaslat_Deutsch_Europai_Neppart","timestamp":"2020. december. 16. 15:15","title":"Jogfosztott lesz Deutsch Tamás a néppárti javaslat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","shortLead":"Jelentős lépésre szánták el magukat a legnagyobb kamiongyártók, valamint az Európai Autógyártók Szövetsége.","id":"20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55af9aa-3a7d-4735-b6a2-49e8724cbc79","keywords":null,"link":"/cegauto/20201217_2040re_a_kamionokat_is_leallitanak_a_dizelrol","timestamp":"2020. december. 17. 13:58","title":"2040-től nem árulnának dízel kamionokat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]