Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető műsora a portál közösségi felületeire költözik.","shortLead":"A műsorvezető műsora a portál közösségi felületeire költözik.","id":"20201222_fiala_keljfeljancsi_168ora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f10fa47-ed33-4f46-9239-91c18ef8b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f756a2-ee4b-43f5-bddd-b8c8734e69a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_fiala_keljfeljancsi_168ora","timestamp":"2020. december. 22. 11:00","title":"Fiala a 168 Óra weboldalán folytatja a Keljfeljancsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több részlet derül ki a januárban induló lakásfelújítási támogatásról, mely Orbán Viktor miniszterelnök december 19-ei bejelentése alapján kiegészül egy otthonfelújítási kölcsönnel is. Ez azok számára jelent majd segítséget, akik önerő hiányában nem tudtak volna belevágni a felújításba, így pedig az utólagosan igényelhető támogatást sem tudták volna igénybe venni. A Bank360.hu elemzői annak számoltak utána, hogy milyen feltételekre számíthatnak az igénylők, illetve, hogy van-e az új kölcsönnél kedvezőbb lehetőség egy felújítás finanszírozására. ","shortLead":"Egyre több részlet derül ki a januárban induló lakásfelújítási támogatásról, mely Orbán Viktor miniszterelnök december...","id":"20201223_Megeri_felvenni_a_3_szazalekos_otthonfelujitasi_kolcsont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4b1a0d-c2b4-4003-b8be-bda26d5f5704","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Megeri_felvenni_a_3_szazalekos_otthonfelujitasi_kolcsont","timestamp":"2020. december. 23. 16:32","title":"Megéri felvenni a 3 százalékos otthonfelújítási kölcsönt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint az egyesült ellenzék 4-5 százalékkal magasabb támogatottsággal bír, mint a kormánypártok.\r

\r

","shortLead":"Az esés mértéke egyforma a biztos pártválasztók és a teljes népesség körében is. A Republikon Intézet felmérése szerint...","id":"20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4496055-4a57-454f-a7d2-000fbc327686","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_fidesz_es_ellenzek_tamogatottsaga_republikon_intezet_felmeres_kozvelemenykutatas","timestamp":"2020. december. 23. 16:12","title":"Újra esett a Fidesz, már a bizonytalanok is többen vannak, mint a kormánypártiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó. A kormányzati háttérintézmény szokás szerint titkolja, mennyibe került, és miért pont azok csinálták, akik.","shortLead":"Bárki számára elérhető online bevezető készült a mesterséges intelligencia világába. A kurzus nem rossz, bár nem is jó...","id":"20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06a6cbd9-2f90-4ac7-9c1f-c6bb2666a3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7653f5-4a33-4104-a3a2-034c4fbfcebf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_mesterseges_intelligencia_djp_sda_tanfolyam","timestamp":"2020. december. 23. 11:00","title":"A kormány leckét ad mesterséges intelligenciából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatásos lehet a briteknél terjedő variáns ellen, ha pedig szükséges, akkor hat hét alatt képesek továbbfejleszteni a vakcinát – közölte a BioNTech. Az oltást Cominarty néven fogják forgalomba hozni.","shortLead":"Hatásos lehet a briteknél terjedő variáns ellen, ha pedig szükséges, akkor hat hét alatt képesek továbbfejleszteni...","id":"20201222_koronavirus_uj_varians_mutacio_biontech_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964a90e7-9b72-4c72-8d86-2b04809d0cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_uj_varians_mutacio_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 22. 15:18","title":"Fejlesztője szerint a koronavírus új mutációja ellen is véd a Pfizer/BioNTech oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","shortLead":"Az ünnepek előtti utolsó kérdezz-feleleket tartotta meg Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely.","id":"20201222_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab72284-7a13-4044-a260-e1cfd249d3e4","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_kormanyinfo","timestamp":"2020. december. 22. 10:49","title":"Gulyás Gergely: Nem növeli a járványügyi veszélyt, ha tovább van együtt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333fdfa-2548-490b-87e6-c9060951e3d9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lovasi András pécsi házának kertjében nyáron időnként borozással összekötött minikoncertek voltak. Feltűnt néhányszor Kispál András is, így aztán összeállt a Kispál és Borz kétharmada, hogy eljátsszák például a Rétek halványak című slágert. Mutatjuk is. ","shortLead":"Lovasi András pécsi házának kertjében nyáron időnként borozással összekötött minikoncertek voltak. Feltűnt néhányszor...","id":"20201223_Igy_jatszott_2020_szomoru_nyaran_egy_osKispal_szamot_Lovasi_es_Kispal_Andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9333fdfa-2548-490b-87e6-c9060951e3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ad053e-3b61-4490-ad35-93ed0aba3104","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Igy_jatszott_2020_szomoru_nyaran_egy_osKispal_szamot_Lovasi_es_Kispal_Andras","timestamp":"2020. december. 23. 12:06","title":"Így játszott 2020 szomorú nyarán egy ős-Kispál-számot Lovasi és Kispál András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View által rögzített utcákon.","shortLead":"A Torontóban található McEwan Fine Foods nevű üzlet sorai között pont úgy járhatunk el, ahogy a Google Street View...","id":"20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe77cba6-fe8e-4828-a489-7d20ae872382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501fd5a6-443f-4f39-9d1b-101ff68e6dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_mcewan_fine_foods_inabuggy_virtualis_seta_webshop_bevasarlas","timestamp":"2020. december. 22. 10:33","title":"Kanadában van egy bolt, ahol a neten sétálgatva vásárolhatunk be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]