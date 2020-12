Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0407f676-6ecc-4ea2-a782-375415264d79","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201223_Marabu_Feknyuz_Mindenki_az_ovohelyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0407f676-6ecc-4ea2-a782-375415264d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94027b1-506a-4959-8117-7377b212c6f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_Marabu_Feknyuz_Mindenki_az_ovohelyre","timestamp":"2020. december. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mindenki az óvóhelyre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","shortLead":"Az Egyesült Királyság állampolgárai vízummentesen utazhatnak be Magyarország területére.\r

\r

","id":"20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f12f9-29e3-4f3c-9c5e-54a2088c41d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3b8a71-203c-4148-a322-461dd76864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_Januar_Brexit_brit_Beutazas_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 23. 17:02","title":"Brexit: Januártól változnak a brit állampolgárok Magyarországra utazásának feltételei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte, milyen volt nőként a pályán.","shortLead":"A sakktörténet legjobb női sakkozója élvezettel nézte a Vezércsel sakkos jeleneteit. Anya-Taylor Joy arról kérdezte...","id":"20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4049840d-8746-48bf-ad35-7558940bac6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0b3a37-0ed7-4642-89ca-014f3cf0cd89","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Polgar_Judittal_beszelgetett_a_Netflix_sakkozos_sikersorozatanak_foszereploje","timestamp":"2020. december. 22. 13:16","title":"Polgár Judittal beszélgetett a Netflix sakkozós sikersorozatának főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c45f64-044b-40b7-8ef1-20c4d9648382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi közölte a kollégáival, amikor meglátta a pávát, hogy ilyet étteremben sem kapni, majd megölte az állatot.","shortLead":"A férfi közölte a kollégáival, amikor meglátta a pávát, hogy ilyet étteremben sem kapni, majd megölte az állatot.","id":"20201222_pava_allatkinzas_kiskore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c45f64-044b-40b7-8ef1-20c4d9648382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584f2175-3445-495c-874b-fae21b7374ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_pava_allatkinzas_kiskore","timestamp":"2020. december. 22. 17:05","title":"Egy év felfüggesztettet kapott a kiskörei férfi, aki megölt egy pávát, hogy levest főzzön belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e97bde0b-34b2-4aa6-86ad-d74f9f2f7dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon a forma idén is felülírja a tartalmat? Vagy tudunk igazán kapcsolódni másokhoz, akár együtt, akár egyedül töltjük az ünnepeket? ","shortLead":"Vajon a forma idén is felülírja a tartalmat? Vagy tudunk igazán kapcsolódni másokhoz, akár együtt, akár egyedül töltjük...","id":"20201222_Meghitt_karacsony__egyutt_vagy_egyedul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e97bde0b-34b2-4aa6-86ad-d74f9f2f7dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec04580-355e-4b24-84a9-cb267d20842a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201222_Meghitt_karacsony__egyutt_vagy_egyedul","timestamp":"2020. december. 22. 09:30","title":"Meghitt karácsony – együtt vagy egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag kevés, mintegy 5000 koronavírus-vakcinából. A gép azonban pont azokat hagyta ki, akiknek a legnagyobb szüksége lenne rá.","shortLead":"A Stanford Egyetem egészségügyi központja számítógépes sorsolással akarta eldönteni, kikhez kerüljön a viszonylag...","id":"20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9ab160-414a-47bf-9fc3-1556aee76589","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_koronavirus_algoritmus_szamitogep_vakcina_apolok_orvosok","timestamp":"2020. december. 23. 09:33","title":"Számítógépre bízták, kik kapjanak először a vakcinából, pont az ápolók maradtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos arra kéri az embereket, hogy bízzanak az oltásokban.","shortLead":"A főorvos arra kéri az embereket, hogy bízzanak az oltásokban.","id":"20201223_szlavik_janos_koronavirus_vakcina_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4da46a-180c-45d1-bc7e-ecc133772723","keywords":null,"link":"/itthon/20201223_szlavik_janos_koronavirus_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. december. 23. 05:47","title":"Szlávik: Szerencsés esetben nyáron fellélegezhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","shortLead":"A megkérdezettek több mint egyharmada nem adatná be magának az oltást.","id":"20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c79e9c-e97f-4746-8fb2-fecb17774d92","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_ksh_oltas_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 22. 16:22","title":"KSH: A magyarok alig 15 százaléka oltatná be magát biztosan koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]