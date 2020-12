Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","shortLead":"468-an vannak lélegeztetőgépen.\r

\r

","id":"20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2006695a-1d6e-4632-9ea5-44d4e0742b54","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_1198_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_elhunyt_118_beteg","timestamp":"2020. december. 26. 09:46","title":"1198 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, elhunyt 118 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább az áprilistól tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább az áprilistól tartó időszakot idézzük fel.","id":"202051_aprilis_6_bealdoztak_boldogot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3a3b6-162c-490b-8f06-5b2040f15054","keywords":null,"link":"/360/202051_aprilis_6_bealdoztak_boldogot","timestamp":"2020. december. 26. 13:30","title":"A Covid már az első hullámban megfertőzte a gazdaságot is – 2020 Magyarország, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92109c0d-7ed1-4a43-bacc-3c9f8c35f32d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az arabgyűlöletüket nyíltan vállaló ultráiról elhíresült Beitar Jerusalem futballklub felét megvette egy arab sejk. Az ügylet hátterében politikai szálak tűnnek fel. A Beitarban még soha nem játszhatott arab labdarúgó, de megfordultak a csapatban magyarok.\r

\r

","shortLead":"Az arabgyűlöletüket nyíltan vállaló ultráiról elhíresült Beitar Jerusalem futballklub felét megvette egy arab sejk...","id":"20201226_Arab_tulajdonost_kap_a_rasszista_szurkoloirol_hirhedt_izraeli_futballklub","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92109c0d-7ed1-4a43-bacc-3c9f8c35f32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e17d6f-f51e-4016-9390-979644d28f17","keywords":null,"link":"/360/20201226_Arab_tulajdonost_kap_a_rasszista_szurkoloirol_hirhedt_izraeli_futballklub","timestamp":"2020. december. 26. 16:00","title":"Arab tulajdonost kapott a rasszista szurkolóiról hírhedt izraeli futballklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"6 072 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 467-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715e540a-38e1-47f6-8840-f332f5cdddf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b2fc89-4a7e-4613-b458-4b7dc2cfc264","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Koronavirus_698_uj_fertozott_meghalt_96_beteg","timestamp":"2020. december. 27. 09:10","title":"Koronavírus: 698 új fertőzött, meghalt 96 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni az előírást.\r

\r

","shortLead":"A héten Svédországban is összegyűltek a szükséges aláírások, így már csak egy országban kell teljesíteni...","id":"20201226_Mar_csak_egy_orszagbol_kell_a_szukseges_alairas_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_sikereert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=650578ea-7ace-42ba-969f-c1806c131a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2ea971-5b72-47b4-99da-da9b9a0c1d00","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Mar_csak_egy_orszagbol_kell_a_szukseges_alairas_a_Szekely_Nemzeti_Tanacs_sikereert","timestamp":"2020. december. 26. 09:30","title":"Már csak egy országból kell a szükséges számú aláírás a Székely Nemzeti Tanács sikeréért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","shortLead":"A világon összesen már csaknem kétmillió halálos áldozatot követelt a járvány.","id":"20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c49e750-2a7c-4725-94a3-cb09e807babd","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_Mar_tobb_mint_80_millioan_fertozodtek_meg_koronavirussal_az_Egyesult_Allamokban_csaknem_egymillioan_meghaltak","timestamp":"2020. december. 27. 08:29","title":"Már több mint 80 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása a közelmúltban befejezett 15 milliárdos projektnek.\r

\r

","shortLead":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása...","id":"20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4c87-4fa9-4c20-becd-0f9894061a13","keywords":null,"link":"/kkv/20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","timestamp":"2020. december. 26. 08:49","title":"Húszmilliárdos fejlesztés a Tranzit csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is párját ritkítja, a sikerért már a sokadik generáció dolgozik keményen. Cukrász dinasztiák harmadik, befejező rész. ","shortLead":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is...","id":"20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28820432-287c-4203-b09a-7ad4f98d0d93","keywords":null,"link":"/360/20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 26. 19:00","title":"Doku360: Nőként a cukrászok között is ki kellett vívni a megbecsülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]