Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","shortLead":"Öt iskolás fiút gyanúsítanak a rablások elkövetésével.","id":"20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5acca90e-3749-43cf-bef4-5840efa9d013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d3a4cf-7600-4bbb-b3c0-d307663ef2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_gellerthegy_rablas_iskolas","timestamp":"2020. december. 28. 13:18","title":"Egy év után befejezték a nyomozást a gellérthegyi rablások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","shortLead":"Egy autó kigyulladt a tömeges karambolban, leállították a forgalmat, Érdnél lehet elhagyni az autópályát.","id":"20201228_autopalya_baleset_budaors","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4dabdbf-0aa1-47b9-b98a-01b46690a615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a148c1-ed9d-4341-978d-6960e28ca37a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_autopalya_baleset_budaors","timestamp":"2020. december. 28. 13:45","title":"Négy autó ütközött az M1–M7 közös szakaszán Budaörsnél, leterelik a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech szerint, ha megfelelő az injekciós tű és a fecskendő, akkor akár az eddigi öt helyett hat adag oltás is kinyerhető egy ampullából.","shortLead":"A BioNTech szerint, ha megfelelő az injekciós tű és a fecskendő, akkor akár az eddigi öt helyett hat adag oltás is...","id":"20201229_EU_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a612b5-e5d8-4a85-953a-a25ed596b0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8668d5-ac7e-43e5-8cff-c0fe6f7cab78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_EU_vakcina","timestamp":"2020. december. 29. 19:12","title":"Az eddigi öt helyett akár hat adag vakcinát is kinyerhetnek a Pfizer/BioNTech ampulláiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","shortLead":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","id":"20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dd0bf3-fbb0-42e4-bbc6-9cc81d4c69d1","keywords":null,"link":"/360/20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","timestamp":"2020. december. 29. 07:30","title":"Le Figaro: Orbánnak nincs helye a nyugati politika főáramában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","shortLead":"Az egyezmény alkalmazása zöld utat kapott a tagállamokat képviselő uniós nagykövetektől.","id":"20201228_brexit_nagykovet_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c0076bc-13a6-40f1-8e60-a4029cc261d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_brexit_nagykovet_europai_unio","timestamp":"2020. december. 28. 14:32","title":"Támogatják a tagországok a Brexit-megállapodás ideiglenes alkalmazásainak az elindítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","shortLead":"Garázdasággal gyanúsítják a verekedőt.","id":"20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bc4f878-b230-433c-8f8c-3a376adae656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d8979-d6f5-40e0-b653-6d9f2695fc3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_kozlekedesi_vita_verekedes_fonyod_rendorseg","timestamp":"2020. december. 28. 14:19","title":"Összevertek egy autóst, mert nem húzódott le elég gyorsan a szűk utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinájából hozták meg a második szállítmányt.","id":"20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c6dff94-ca8c-4128-ad92-54561f49a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e41aa7-0a74-4df5-a30d-85754c8be428","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_70_ezer_oltoanyag_vakcina","timestamp":"2020. december. 30. 08:36","title":"Újabb 70 ezer oltóanyag érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]