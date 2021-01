Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7803d7b2-9ff3-42a4-8e82-0fcc96db163b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyelőre felmérhetetlen következményekkel járó hackertámadás érte az USA-t és több szövetségesét. Az állítólag az orosz hírszerzéssel kapcsolatban álló hackerek hónapokon át garázdálkodtak az elfoglalt szervereken, amelyekre ismeretlen kémprogramokat telepíthettek. A visszavágás elkerülhetetlennek tűnik.","shortLead":"Egyelőre felmérhetetlen következményekkel járó hackertámadás érte az USA-t és több szövetségesét. Az állítólag az orosz...","id":"202053__oriasi_hackertamadas__kiberhaboru__adokkapok__osi_mesterseg_uj_ruha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7803d7b2-9ff3-42a4-8e82-0fcc96db163b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b928a563-bd37-427d-b27c-1bdd6d3af3ad","keywords":null,"link":"/360/202053__oriasi_hackertamadas__kiberhaboru__adokkapok__osi_mesterseg_uj_ruha","timestamp":"2021. január. 02. 16:00","title":"Hónapokon át barangoltak amerikai számítógépes rendszerekben orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","shortLead":"Több rendőr megsérült, amikor fel akarták számolni a rendezvényt.","id":"20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c8ad4b-82f1-4a62-9eec-b63e3c7771ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Napokig_tarto_tobb_ezres_nemzetkozi_illegalis_ujevi_buli_Franciaorszagban","timestamp":"2021. január. 02. 08:50","title":"Napokig tartó, több ezres, nemzetközi illegális újévi buli Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német társaság itthoni partnere.","shortLead":"Szíjj László egy török tulajdonostársával közös cége lehet a Magyarországon harcjárműveket gyártani készülő német...","id":"202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c3c53ff-24a4-4aa4-9b3f-0737ad258f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c216211d-f1ab-48f3-87a3-423d2b6d2d63","keywords":null,"link":"/360/202053_rheinmetall_hungary_szijj_besurran_ahadiiparba","timestamp":"2021. január. 01. 14:00","title":"A negyedik leggazdagabb magyar besurran a hadiiparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet nem lesz egyszerűbb, de némi odafigyeléssel azért az egyszerű utazó számára kezelhető a helyzet. Összeszedtük, mivel is jár a magyarok számára a britek kilépése az Európai Unióból.","shortLead":"Négy és fél évnyi bizonytalanság után a legtöbb területen már tudni lehet, mivel is jár a Brexit. Az biztos: az élet...","id":"20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f12a91a2-6c24-436a-85cf-c5086b7f2d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db6ebf-7842-48f7-9f18-8978a2c47da6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_Vizumkenyszer_Bezart_allatok_Sorok_a_repteren_Megneztuk_mi_valtozik_a_Brexit_miatt","timestamp":"2021. január. 01. 13:30","title":"Vízumkényszer? Bezárt állatok? Sorok a reptéren? – elmondjuk, mi változik a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára összebútorozó ellenzék pedig már „korszakváltást” vizionál. Az előttünk álló 2021-es év mégsem az ütközetről szól, hanem a hadrend kialakításáról. Már ha a vírus is úgy akarja.","shortLead":"Szavak szintjén történelmi időket él a magyar politika: Orbán Viktor „vízválasztóhoz” érkezett, a közös listára...","id":"202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb906372-4028-4d8f-8eb1-71ba56e6ea35","keywords":null,"link":"/360/202053__2021_akampany_jegyeben__orban_trukkjei__karacsony_ambicioi__szakadt_varosok_szovetsege","timestamp":"2021. január. 01. 08:15","title":"Mikor mondja ki Karácsony hangosan is, hogy neki kell kihívnia Orbánt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","shortLead":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","id":"20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90b301-7166-4348-8221-aa0dfe14dca9","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","timestamp":"2021. január. 01. 16:42","title":"Több ezer néző tapsolt a telefonján keresztül a Bécsi Filharmonikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a49e8cc-76eb-48a5-9ba1-8f2c5b7bce2d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Az olasz építész, étterem-tulajdonos egyebek mellett azért jött el hazájából, mert szerinte ott nincs demokrácia. Nem érti Orbán Viktor üzeneteit, de Magyarországon négy év alatt teremtett egzisztenciát, ami otthon nem ment volna neki.","shortLead":"Az olasz építész, étterem-tulajdonos egyebek mellett azért jött el hazájából, mert szerinte ott nincs demokrácia. Nem...","id":"202053_riccardo_bianchi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a49e8cc-76eb-48a5-9ba1-8f2c5b7bce2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddc4662-2f8c-4001-b065-4bf61c47b0c9","keywords":null,"link":"/360/202053_riccardo_bianchi","timestamp":"2021. január. 02. 13:30","title":"Riccardo Bianchi: Kerülöm, hogy a mindennapjaimra rátelepedjen a magyar belpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]