[{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó bevételek 20 százaléka őt illeti.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülés szerint a vezetőedző szerződésében ott van, hogy a csapata nemzetközi szerepléséből származó...","id":"20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1452c-a233-4f37-bde4-f6ca5530bd2f","keywords":null,"link":"/sport/20210105_ferencvaros_foci_bl_szerhij_rebrov","timestamp":"2021. január. 05. 22:20","title":"Egymilliárdot kereshetett Rebrov a Fradi BL-szereplésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d","c_author":"Prinz Dániel","category":"360","description":"Mind egészségügyi, mind gazdasági krízismenedzsmentből rosszul vizsgázott eddig a magyar kormány, amely csak az Európai Unió által biztosított vakcinának köszönhetően kerülheti el az elégtelent 2021-ben – jósolja a HVG-nek írt cikkében Prinz Dániel közgazdász.","shortLead":"Mind egészségügyi, mind gazdasági krízismenedzsmentből rosszul vizsgázott eddig a magyar kormány, amely csak az Európai...","id":"202053__valsagkezelesi_mellefogasok__gazdasagpolitika__lejton__csapdahelyzetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c33fdf0a-997f-450c-85b5-e6d33f3a015d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b28082-73ac-44b9-856c-a9bebaa3ee6c","keywords":null,"link":"/360/202053__valsagkezelesi_mellefogasok__gazdasagpolitika__lejton__csapdahelyzetben","timestamp":"2021. január. 05. 13:00","title":"Bukásra áll a magyar kormány, de idén görbülhet az érdemjegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg is zajlik a mentés.","shortLead":"Jelenleg is zajlik a mentés.","id":"20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21724382-3ebe-4067-9a4a-e8bf31c21e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Baleset_XV_kerulet_Budapest","timestamp":"2021. január. 07. 06:59","title":"Épületbe csapódott egy autó hajnalban a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke Trumpot teszi felelőssé, a Washington Post szerkesztőségi állásfoglalása Trump eltávolítását sürgeti.","shortLead":"A New York Times vezércikke Trumpot teszi felelőssé, a Washington Post szerkesztőségi állásfoglalása Trump...","id":"20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6002fbdf-fe43-4ee7-a9e8-0f898cbb7a20","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_eltavolitasat_surgeti_a_Washington_Post","timestamp":"2021. január. 07. 07:39","title":"Trump eltávolítását sürgeti a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","shortLead":"A játékos debütálása sérülés miatt csúszik.","id":"20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1113ff6-dc14-4924-8fbd-a3bb48ab660e","keywords":null,"link":"/sport/20210105_szoboszlai_rb_leipzig_serules","timestamp":"2021. január. 05. 14:49","title":"Szoboszlai csak februárban játszhatja első meccsét az RB Leipzigben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","shortLead":"Csütörtökön egy kis időre előbújik a nap.\r

","id":"20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677a6854-45df-4ed1-9df2-a052eec658f4","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Tobbszor_is_havazhat_meg_a_heten","timestamp":"2021. január. 07. 05:58","title":"Többször is havazhat még a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon az eredeti német modell vagy a kicsit izgalmasabb spanyol újragondolása a jobb választás?","shortLead":"Egymásnak eresztettük a Volkswagen konszern népszerű kompaktjait, ugyanazzal a benzinmotorral és váltóval. Vajon...","id":"20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dcc7b89-a7b9-4a44-b02d-1a14783efad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1ed94-4a6d-4115-b3fe-13dd9845e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_vw_golf_a_seat_leon_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. január. 05. 18:45","title":"Testvérpárbaj: VW Golf a Seat Leon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","shortLead":"Hét ember tartózkodott a Hotel Eberlben, mindannyian biztonságban kijutottak.","id":"20210105_Szikla_hotel_Bolzano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f08d971b-dee3-486e-8ce9-a337574bd70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f946b59a-7229-4c13-b4dc-3b2a42fb7e66","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Szikla_hotel_Bolzano","timestamp":"2021. január. 05. 17:05","title":"Sziklafal omlott egy szállodára Dél-Tirolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]