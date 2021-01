Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról. Az eredményüket a Remote Sensing című tudományos szaklapban publikálták, amivel egy globális projekthez is hozzájárultak.","shortLead":"Minden eddiginél részletesebb térképet sikerült készíteniük magyar kutatóknak a magyarországi szikes talajokról...","id":"20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba6274c-4402-4b5e-b362-04ad4b4a30d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_kutatas_szikes_talaj_vilagterkep_biologia_biodiverzitas","timestamp":"2021. január. 06. 12:03","title":"Magyar kutatók hozzájárulásával készült el a szikes talajok világtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok alelnöke elismeri a választás eredményét – normális körülmények között ennek nem is kellene, hogy hírértéke legyen. Most azonban komoly jelentősége van ennek.","shortLead":"Az Egyesült Államok alelnöke elismeri a választás eredményét – normális körülmények között ennek nem is kellene...","id":"20210106_Mike_Pence_Joe_Biden_valasztas_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146cc538-e211-4f5f-8351-0d12e3606016","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Mike_Pence_Joe_Biden_valasztas_usa","timestamp":"2021. január. 06. 19:39","title":"Mike Pence megírta: Nem áll Joe Biden megválasztásának útjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte a tettét.","shortLead":"A nő beismerte a tettét.","id":"20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08b1743-b0c0-4d6c-811b-aeb06e05bac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","timestamp":"2021. január. 06. 12:42","title":"Antidepresszáns gyógyszerekkel akarta megölni a 3 éves gyermekét egy 25 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2030-ra eljön a Kánaán, beleértve, hogy a magyar multik annyi profitot talicskáznak haza, mint amennyit a külföldi multik innen ki. Legalábbis Orbán Viktor szerint, valójában a kitűzött cél elérésének szinte nulla a valószínűsége, ráadásul ellenkezik a másik céllal, a minél több multi idecsábításával.","shortLead":"2030-ra eljön a Kánaán, beleértve, hogy a magyar multik annyi profitot talicskáznak haza, mint amennyit a külföldi...","id":"20210106_magyar_multik_kulfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a994c0e6-701e-4df4-b64e-f4d320146e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d23b23-0a39-41c8-8062-c6e135183b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_magyar_multik_kulfoldon","timestamp":"2021. január. 06. 11:15","title":"Orbán már két éve szövögeti a magyar multinagyhatalomról szóló álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A most jóváhagyott Moderna-vakcinából Magyarország is részesedik. Az Európai Bizottság szóvivője Menczer Tamás kritikájára is válaszolt, és szerinte az inkább önkritikának illik be.","shortLead":"A most jóváhagyott Moderna-vakcinából Magyarország is részesedik. Az Európai Bizottság szóvivője Menczer Tamás...","id":"20210106_A_Moderna_oltasa_megkapta_a_forgalomba_hozatali_engedelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5ac45-640b-4ee8-be66-e28e4ea8b235","keywords":null,"link":"/eurologus/20210106_A_Moderna_oltasa_megkapta_a_forgalomba_hozatali_engedelyt","timestamp":"2021. január. 06. 17:50","title":"A jövő héten szállítja vakcináit a Moderna, amely közben a forgalomba hozatali engedélyt is megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","shortLead":"Ennyi ment volna ugyanis a kerületbe tervezett Lelki Egészségközpont támogatására.","id":"20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7dc9813-4bbd-46ff-b952-372a4a02d963&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c88f5e-936d-42a4-b8e2-08aeacd393e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_orban_viktor_xv_kerulet_pszichiatriai_ellatas_lelki_egeszsegkozpont","timestamp":"2021. január. 06. 21:36","title":"Orbán elvette a XV. kerülettől azt a 430 milliót, amit pszichiátriai ellátásra költöttek volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet a fertőzések száma.","shortLead":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet...","id":"20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d42d9ce-df2f-408b-af69-d56b0ca6000d","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 06. 06:51","title":"Rusvai Miklós virológus a brit vírusmutációról: már itt van nálunk is, csak eddig nem mutatták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","shortLead":"Az északi sarkkörön vagy az Antarktiszon is látványosan olvadt a jégtakaró.","id":"20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe187bb0-5f0b-432b-ab47-662ee5c4a4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd3a4d9a-cc3c-496e-97de-ebc5d25c0d8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Nasa_foto_klimavaltozas","timestamp":"2021. január. 06. 12:37","title":"A NASA fotóin látszódik csak igazán, milyen súlyosak a klímaváltozás következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]