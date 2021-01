Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Andrew Dessler, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatója szerint ha sikerül gyorsan nullára csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, a 2 Celsius-fokos globális felmelegedést évszázadokra kitolhatjuk.","shortLead":"Andrew Dessler, a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium kutatója szerint ha sikerül gyorsan nullára csökkenteni...","id":"20210105_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae95a53c-1874-4b62-9cbb-acacc0e2e99b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_globalis_felmelegedes_klilmavaltozas","timestamp":"2021. január. 05. 20:03","title":"Kiszámolták a tudósok: már most annyi szén-dioxid van a légkörben, ami 2,3 Celsius-fokos felmelegedést okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg oldalának olyannyira megtetszett a Milánóban működő IT-vállalat egyik ügyes megoldása, hogy azt a Facebookra is átültették. A bíróság szerint kártérítést kell fizetniük.","shortLead":"Mark Zuckerberg oldalának olyannyira megtetszett a Milánóban működő IT-vállalat egyik ügyes megoldása, hogy azt...","id":"20210106_Egy_lekoppintott_funkcio_miatt_tobb_millio_eurot_kell_fizetnie_a_Facebooknak_egy_olasz_szoftvercegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07e69-a9ac-464d-b3b7-a0a729940402","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_Egy_lekoppintott_funkcio_miatt_tobb_millio_eurot_kell_fizetnie_a_Facebooknak_egy_olasz_szoftvercegnek","timestamp":"2021. január. 06. 20:16","title":"Egy lekoppintott funkció miatt több millió eurót fizethet a Facebook egy olasz szoftvercégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07488da-484b-4175-b47b-a9c03f396cda","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. január. 05. 20:55","title":"A 80 éven felüliek közel negyede már megkapta az oltást Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A vakcinákat az egészségügyi dolgozók és veszélyeztetett kategóriába tartozók kapják meg.

Szabó Tünde tavaly nyáron még jóváhagyta ezeket a kéréseket. 