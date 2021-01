Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","shortLead":"Online több mint 630, levélben csaknem 400 ezren jelentkeztek.","id":"20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1946caf0-e88f-46a5-93a8-b7b3ac8a50e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_domotor_csaba_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 06. 14:34","title":"Már több mint egymillióan regisztráltak a koronavírus elleni vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","shortLead":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","id":"20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671539f0-b7ff-44e1-bdda-4beecf76c957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","timestamp":"2021. január. 06. 13:59","title":"Keveseken jöhet ki a koronavírus elleni vakcina súlyos, de könnyen kezelhető mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely csaknem negyven másik vállalkozással együtt nemrég érintett lett egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőügyben. A gyanúsítottak között van a Preventív-Security Zrt. vezetője, Cz. Gábor, aki a kilencvenes években annak a Valenta Lászlónak a beosztottja és bizalmasa volt a rendőrségen, akivel Pintér a céget alapította. ","shortLead":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely...","id":"20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace9fd6-0016-4182-8320-180608e318f9","keywords":null,"link":"/360/20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","timestamp":"2021. január. 08. 06:30","title":"Pintér Sándor egykori cége is érintett lett egy bűnügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő délután az ország középső részein viharra kell számítani, estétől néhány helyen már hó eshet.","shortLead":"Késő délután az ország középső részein viharra kell számítani, estétől néhány helyen már hó eshet.","id":"20210106_vihar_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88a4b165-7638-45d2-86d2-529dbc55f4f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30368e-c534-4e80-9c5a-f8dc4a4ba7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_vihar_idojaras_omsz","timestamp":"2021. január. 06. 16:13","title":"Érkezik a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő beismerte a tettét.","shortLead":"A nő beismerte a tettét.","id":"20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08b1743-b0c0-4d6c-811b-aeb06e05bac2","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_antidepresszans_gyermek_gyilkosagi_kiserlet","timestamp":"2021. január. 06. 12:42","title":"Antidepresszáns gyógyszerekkel akarta megölni a 3 éves gyermekét egy 25 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1555819a-d5de-4e21-8196-f63fa5604813","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Betsy DeVos mellett több nemzetbiztonsági tanácsadó is távozik.","shortLead":"Betsy DeVos mellett több nemzetbiztonsági tanácsadó is távozik.","id":"20210108_Lemondas_Trump_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1555819a-d5de-4e21-8196-f63fa5604813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b1825c-de9e-43c9-b096-0f0471dfdf34","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_Lemondas_Trump_kormany","timestamp":"2021. január. 08. 07:21","title":"Újabb miniszter mondott le a Trump-kormányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","shortLead":"Egyelőre egy évre szerződtek a felek, amit maximum kétszer hosszabbíthatnak meg.","id":"20210106_Valton_Puskas_Arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17546304-148a-439e-aeee-69b09dc00edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da019e16-afe7-42f1-ba50-fed295557888","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210106_Valton_Puskas_Arena","timestamp":"2021. január. 06. 09:50","title":"1,8 milliárdért védheti a Valton a Puskás Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák bezárásával és az építkezések leállításával próbálkozik.","shortLead":"Hiba volt a karácsonyi nyitás – így értékelik az ír szakértők, ahogy terjedni kezdett a járvány. A kormány az iskolák...","id":"20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69943d32-cf14-4070-8508-1681429ae503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571a9aaf-957a-4b83-aa57-dac0c822920a","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_irorszag_iskola_covid_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 19:06","title":"Bezárják az írek az iskolákat, mert már 900-nál több koronavírusos beteg van kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]