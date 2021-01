Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2e86878-b566-4b5e-a539-9b29745dbf5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus a CES technológiai show második napján rántotta le a leplet új, játékosoknak szánt laptopjáról, ami könnyű és vékony. És akár táblagéppé is alakítható.","shortLead":"Az Asus a CES technológiai show második napján rántotta le a leplet új, játékosoknak szánt laptopjáról, ami könnyű és...","id":"20210112_asus_rog_flow_x13_xg_mobile_gpu_gamer_laptopok_ces_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2e86878-b566-4b5e-a539-9b29745dbf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2109a26a-ecea-446d-9d33-530cd7ae1438","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_asus_rog_flow_x13_xg_mobile_gpu_gamer_laptopok_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 22:25","title":"Igen vékony lett az Asus új gamer laptopja, és jött hozzá egy extra kiegészítő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át Nagy-Britannia.\r

","shortLead":"A brit állami egészségügyi szolgálat szerint a második világháború óta nem tapasztalt közegészségügyi válságot él át...","id":"20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7811a-8c9c-41b3-9d61-689ce9a617ec","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirus_Nagy_Britannia","timestamp":"2021. január. 12. 21:41","title":"Ismét 1200 felett a nagy-britanniai halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalok a szüleik kíséretében mentek be a rendőrségre.

","shortLead":"A fiatalok a szüleik kíséretében mentek be a rendőrségre.

","id":"20210112_margit_hid_kokereszt_fiatalok_rongalas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7e71e-a27d-47ae-896c-58b37e60973b","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_margit_hid_kokereszt_fiatalok_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 15:53","title":"Feladta magát a két fiatal, akik letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","shortLead":"Juri Ratas állította: nem tudott róla, hogy pártja miket csinál a háttérben.","id":"20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77697de4-e80e-4b67-a1c2-4f6ba4bb3d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cfa13c-52e6-40ef-ab69-4287932c515b","keywords":null,"link":"/vilag/20210113_korrupcio_botrany_juri_ratas_eszt_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 13. 15:11","title":"Pártja korrupciós ügye miatt lemondott az észt miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service Zrt. a Rogán Cecíliához köthető Fitbalance sporteseményekre, nekünk nem válaszoltak, szerdán viszont a honlapjukon nyilvánosságra hozták az összegeket. Egyszer 140, még egyszer 70 millió forintot kaptak a koronavírus-válság közepén. ","shortLead":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service...","id":"20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5117b2d2-9fbe-49eb-9f20-ed2d1272623e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","timestamp":"2021. január. 13. 14:55","title":"2020-ban 210 millió forintot adott a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata a Rogán Cecíliához köthető sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a HVG.","shortLead":"Megkezdte külföldi terjeszkedését a Fidesz pártalapítványa – tudta meg a HVG.","id":"20210113_Pazar_helyen_vett_ingatlant_a_Fidesz_partalapitvanya_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e437333-ac94-44b9-9b92-24ec07c7a2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e033ec3-b7ca-43ae-80a4-8f3fe49568bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Pazar_helyen_vett_ingatlant_a_Fidesz_partalapitvanya_Brusszelben","timestamp":"2021. január. 13. 15:15","title":"Pazar helyen vett ingatlant a Fidesz pártalapítványa Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid–19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid–19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20210112_egyesult_allamok_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65831639-a6dd-4266-9718-caabf418f657","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_egyesult_allamok_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 06:55","title":"9 millió embert oltottak már be Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esztergomi érsek szerint nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetni a tervezett épületet, mert abból már van kettő is az egyházmegyében.","shortLead":"Az esztergomi érsek szerint nem is lehetne székesegyházként vagy katedrálisként emlegetni a tervezett épületet, mert...","id":"20210113_Erdo_Peter_Makovecz_templom_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38c08740-0c13-498b-ad4c-1c14e1055847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bd2876-3898-48d7-8b71-779a1cc1daae","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_Erdo_Peter_Makovecz_templom_Budapest","timestamp":"2021. január. 13. 12:37","title":"Erdő Péter a \"Makovecz-székesegyházról\": Nincs szükség egy ekkora új templomra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]