[{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti rendőrök megkezdték a Mester utcai villamosmegállóban történt bűncselekmény körülményeinek tisztázását és az elkövetők felkutatását.","shortLead":"A budapesti rendőrök megkezdték a Mester utcai villamosmegállóban történt bűncselekmény körülményeinek tisztázását és...","id":"20210116_Fenyes_nappal_keseltek_meg_egy_ferfit_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b785f6c9-edd8-47fa-b457-6fbed9a9d268","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Fenyes_nappal_keseltek_meg_egy_ferfit_Budapesten","timestamp":"2021. január. 16. 16:42","title":"Fényes nappal késeltek meg egy férfit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista koronavírusos volt.","shortLead":"A humorista koronavírusos volt.","id":"20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9444d7d-6ca2-4c86-82fc-82cf7d8b3b4c","keywords":null,"link":"/kultura/20210117_Meghalt_Sas_Jozsef","timestamp":"2021. január. 17. 09:55","title":"Meghalt Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni.","shortLead":"A 46 éves férfi egy parkolóhelyre beállva sodort el egy gyalogost, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem...","id":"20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be108408-faa1-4dcd-b545-6a8b1e197614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9578772d-4512-445c-adf5-0a3ff8697799","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Ittasan_tolatva_gazoltak_halalra_egy_gyalogost_Mosonmagyarovaron","timestamp":"2021. január. 17. 13:47","title":"Ittasan tolatva gázoltak halálra egy gyalogost Mosonmagyaróváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható Gémesi György Indexnek adott interjújában. Gödöllő polgármestere az önkormányzatiság fennmaradásáért aggódva ismertette a településeket ellehetetlenítő kormányzati elvonásokat is.","shortLead":"Hiába ajánlják fel az önkormányzatok a segítségüket a járvány ellen, a kormány meg sem hallgatja őket – olvasható...","id":"20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a367a-31dc-4cd5-85da-eb71f8f43664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_Gemesi_Gyorgy_100_milliard_forintot_vontak_ki_az_onkormanyzati_rendszerbol_politikai_dontest_hoztak","timestamp":"2021. január. 16. 18:07","title":"Gémesi György: 100 milliárd forintot vontak ki az önkormányzati rendszerből, politikai döntést hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár digitálisan, a telefonjával is igazolni tudja, valóban megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A világszerte zajló oltóprogramok közben már létre is jött az a társulás, amelynek célja, hogy az állampolgár...","id":"20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae343ca-50a6-4e77-a6c3-28db1ef9b8cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_oltas_kiskonyv_telefon_mobil_koronavirus_vakcina_igazolas","timestamp":"2021. január. 18. 08:33","title":"A mobilunkon bemutatott digitális oltási könyvvel is igazolható lehet, hogy kaptunk vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","shortLead":"Szerencsétlen mondattal próbálta elhumorizálni az orosz ellenzéki letartóztatását Dmitrij Peskov.","id":"20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b87c70-763b-4952-9811-14ba115383ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f02d18-905d-4632-885c-48bc7b9def6f","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Bagatell_ugynek_allitotta_be_Navalnijet_a_Kremlszovivo_de_kilog_a_lolab","timestamp":"2021. január. 17. 22:04","title":"Bagatell ügynek állította be Navalnijét a Kreml-szóvivő, de kilóg a lóláb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pályázati pénzek fosztogatása, a szellemi és tudományos élet megszállása, a vidéki tudományegyetemek elsorvasztása zajlik.","shortLead":"Pályázati pénzek fosztogatása, a szellemi és tudományos élet megszállása, a vidéki tudományegyetemek elsorvasztása...","id":"202102__egyetemek_kiszervezese__vazallusok__partbefolyas__hallgatoik_nem_kertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5c3037c-6eda-480e-9a94-077efef1984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89954e4-e79a-4df0-a06f-eaaf6e6aae13","keywords":null,"link":"/360/202102__egyetemek_kiszervezese__vazallusok__partbefolyas__hallgatoik_nem_kertek","timestamp":"2021. január. 17. 08:15","title":"Kisstílű személyes érdekek a felsőoktatás kormányzati einstandja mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer már nem tudja fogadni őket.","shortLead":"Valamennyi bentlakásos szociális intézménynek be kell fogadnia a hajlék nélkül élőket, ha a hajléktalan ellátórendszer...","id":"20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4dd2a9f-1363-4440-89fa-a17723cab388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69211ec-5140-467e-8eed-30433b6dbe66","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hajlektalanok_voros_kod_emmi_hideg","timestamp":"2021. január. 16. 15:16","title":"A hajléktalan embereket védő \"vörös kódot\" hirdetett az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]