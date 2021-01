Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","shortLead":"De a következő napokban még havazhat, és ónos esőre is készülni kell.","id":"20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bb4804-39ab-4cb6-bcad-fe450bca3f95","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Jon_a_felmelegedes_jovo_heten_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2021. január. 17. 15:55","title":"Jön a felmelegedés, jövő héten akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","shortLead":"Múlt héten kétszer is drágultak az üzemanyagok.","id":"20210118_uzemanyagarak_emelkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9471d3-1149-4cda-b91c-3ccb14fbd441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_uzemanyagarak_emelkednek","timestamp":"2021. január. 18. 17:17","title":"Négyszáz forint fölé kúszik a gázolaj átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","shortLead":"A gyógyszerét akarta megszerezni a fiatal.","id":"20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc357e-3a6b-4710-84a4-d16256172166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3fc411-543d-4c73-90e6-2f56f409bba5","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_nagyborzsony_rablas_gyogyszer","timestamp":"2021. január. 18. 07:48","title":"Rablás Nagybörzsönyben: ököllel ütötte és fojtogatta a fogyatékkal élőt a támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","shortLead":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","id":"20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3740-5f5c-43c0-98ae-d0124de95c26","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","timestamp":"2021. január. 19. 09:40","title":"Független alkotóműhelyt hoznak létre az SZFE tiltakozó polgárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce9db62-317d-449c-904c-7b9c797c61a4","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Zajlik a polgárok regisztrációja, többféle oltóanyag is érkezett és érkezik Szerbiába, ahol talán az egész világon páratlan módon az újságírókat is veszélyeztetettnek minősítették, és az elsők közt oltják őket.","shortLead":"Zajlik a polgárok regisztrációja, többféle oltóanyag is érkezett és érkezik Szerbiába, ahol talán az egész világon...","id":"20210119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_vakcinak_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce9db62-317d-449c-904c-7b9c797c61a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70dd97d-a367-4c3d-a429-02f422abb67e","keywords":null,"link":"/360/20210119_Szeretettel_a_Vajdasagbol_jarvany_vakcinak_oltas","timestamp":"2021. január. 19. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Hajmeresztő nyilatkozatok borzolják a kedélyeket a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a7dfa1-3b39-4175-8087-464ef1f313c4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a vetélytársak még mindig a Kínából elindult Covid–19-járvánnyal küszködnek, addig Peking képes gazdasági növekedésről beszámolni. A negyedik negyedév jobban sikerült a vártnál, idén ezért remélnek dinamikus GDP-növekedést.","shortLead":"Miközben a vetélytársak még mindig a Kínából elindult Covid–19-járvánnyal küszködnek, addig Peking képes gazdasági...","id":"20210118_Novekedni_tudott_tavaly_a_kinai_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a7dfa1-3b39-4175-8087-464ef1f313c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241fce76-7945-4265-9922-ee29b5cb260e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_Novekedni_tudott_tavaly_a_kinai_gazdasag","timestamp":"2021. január. 18. 14:19","title":"Növekedni tudott tavaly a kínai gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget vár az új amerikai elnöktől, ám azt annyira lekötik a hazai gondok, hogy jó ideig kár reménykedni a támogatásában.","shortLead":"A tekintélyes brit konzervatív lap arra figyelmeztet, hogy az EU ugyan egy sor lényeges kérdésben azonnali segítséget...","id":"20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc1e351d-79c0-499c-9a8c-db08c628da40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22371aba-b07d-46f4-a425-6b669fef155b","keywords":null,"link":"/360/20210118_The_Times_Bidennek_nem_lesz_ideje_Europara","timestamp":"2021. január. 18. 09:15","title":"The Times: Bidennek nem lesz ideje Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező Instagram-csatornáján.","shortLead":"Furcsa bejegyzések még nincsenek, de furcsa név már feltűnt a magyar Burger King Hungary 25 ezer követővel rendelkező...","id":"20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcb32594-1381-47af-ab0d-e92dc730caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b449fd2-9e74-4a7f-a3f5-ec1f0f39b64f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210117_burger_king_kungary_instagram_feltortek","timestamp":"2021. január. 17. 12:58","title":"Feltörték a Burger King magyar Instagram-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]