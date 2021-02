Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","shortLead":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","id":"20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd0490-86d0-4f8c-be44-3f01e3179bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","timestamp":"2021. február. 01. 13:42","title":"Nem csitul a járvány Izraelben, meghosszabbították a lezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15be5bd9-e50f-4378-a790-a12718e9a3bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A transznemű híresség a teliholdat akarta megnézni, ám megcsúszott és leesett.","shortLead":"A transznemű híresség a teliholdat akarta megnézni, ám megcsúszott és leesett.","id":"20210131_sophie_popsztar_telihold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15be5bd9-e50f-4378-a790-a12718e9a3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3f36d9-c474-4ff2-a12b-cf7e0ebf4886","keywords":null,"link":"/elet/20210131_sophie_popsztar_telihold","timestamp":"2021. január. 31. 12:29","title":"Leesett a tetőről és meghalt a skót popsztár, Sophie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b3f476-c051-4d1c-9dd9-549741277f42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem adta meg a sofőr az elsőbbséget az egyik kereszteződésben. ","shortLead":"Nem adta meg a sofőr az elsőbbséget az egyik kereszteződésben. ","id":"20210131_Szombat_ejszaka_karambol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b3f476-c051-4d1c-9dd9-549741277f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a7946-2145-4a7d-8f01-ad89b73178c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Szombat_ejszaka_karambol","timestamp":"2021. január. 31. 20:04","title":"Karambolozott, háznak csapódott a kijárási korlátozást megszegő sofőr Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny emberként fizikailag is rosszul van szereplői fájdalmas sorsától.","shortLead":"A szenvedély és a szorongás hangján szól a Szabadulógyakorlatok című novelláskötetében a szerző, aki túlérzékeny...","id":"202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03486f6d-8418-4fb1-a912-e3da93c9a3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65312409-8abe-4bb2-8c68-34ce8903d200","keywords":null,"link":"/360/202104__szabo_t_anna_iro__boszorkanysagrol_fenyegetettsegrol__a_szakadek_szelen","timestamp":"2021. január. 31. 13:30","title":"Szabó T. Anna: Nem lenne szabad hagyni, de van, amikor kihoz a sodromból a politika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","shortLead":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","id":"202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb73d03-a17f-4b2d-a62c-19228daf8c3c","keywords":null,"link":"/360/202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","timestamp":"2021. február. 01. 10:00","title":"Mérnöki tanácsadásra adta a fejét a Balaton egyik ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil reménykedik, hogy világbajnok csapattársa, Kylian Mbappé sem hagyja el a csapatot.","shortLead":"A brazil reménykedik, hogy világbajnok csapattársa, Kylian Mbappé sem hagyja el a csapatot.","id":"20210201_Neymar_PSG","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a9774b-1a8d-4952-b1f8-696dace1ab1d","keywords":null,"link":"/sport/20210201_Neymar_PSG","timestamp":"2021. február. 01. 11:16","title":"Neymar maradna a PSG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai twitterezők, és ezzel tulajdonképpen előre jelezték a pandémiát.","shortLead":"Jóval a hivatalosan elismert koronavírus-járvány előtt szokatlan egészségügyi panaszokról számoltak be az európai...","id":"20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"837635a4-7805-4804-911f-f16a68f7bbf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_twitter_posztok_vizsgalata_a_koronavirusos_megbetegedesek_szempontjabol","timestamp":"2021. február. 01. 10:03","title":"Hamarabb tudhattuk volna, hogy kitör a világjárvány, ha odafigyeltünk volna a Twitterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eda59f-bc1f-4fba-8dd7-781ea2167e67","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A támogatás maximális összege 150 ezer forint, amit elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet kérni. ","shortLead":"A támogatás maximális összege 150 ezer forint, amit elektromos rásegítésű kerékpárokra lehet kérni. ","id":"20210131_Hetfotol_ujra_lehet_pedelec_kerekparokra_palyazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7eda59f-bc1f-4fba-8dd7-781ea2167e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a29d7d-a78b-437a-9d81-a581495fefcb","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_Hetfotol_ujra_lehet_pedelec_kerekparokra_palyazni","timestamp":"2021. január. 31. 14:24","title":"Hétfőtől újra lehet pedelec kerékpárokra pályázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]