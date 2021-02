A Teslákban 2012 óta működik a távoli szoftverfrissítés funkció, amelynek segítségével az interneten keresztül érik el az autókat, így nem szükséges szevizbe gurulni egy-egy funkció vagy menüelem frissítéséhez. A legtöbb autógyártó termékei erre a mai napig nem képesek, egyebek mellett ez is versenyelőnyt jelent a Tesla számára.

A hibajavításokat vagy egyes új funkciók telepítését úgynevezett OTA (over the air) módon hajtják végre. Így frissítik a raktáron álló autók rendszerét is, ami kívülről is igen látványos az alábbi videó tanúsága szerint – írta az Electrek.

Számos autógyártó dolgozik hasonló fejlesztéseken, legutóbb a Ford jelentette be, hogy az elektromos Mustang Mach-E járművében már távolról frissítik a szoftvereket. Hasonlóra készül a General Motors és Volkswagen is az elektromos autóinál.

Ide kattintva eléri a Nyüzsi további cikkeit, azonnali véleményeket, érdekességeket, szórakoztató mémeket, gif-eket, videókat.