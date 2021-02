Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","shortLead":"Szeptemberben indulhatnak, Hajdú Péter lesz a főnök. ","id":"202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a25de514-3ba5-4cd4-9cb7-7b7a23a8db9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb499ee0-335a-4810-9059-73bc8c61319a","keywords":null,"link":"/360/202105_media_vivantis_megvan_atevecsatorna_neve","timestamp":"2021. február. 06. 11:15","title":"Megvan, milyen néven indít tévécsatornát Mészáros Lőrinc volt felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","shortLead":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","id":"20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235690e1-98fc-496c-a51d-57e075f989ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","timestamp":"2021. február. 07. 12:46","title":"Mobil oltóegységeket akar a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó Magyarországon a Telex által gyűjtött adatok szerint. ","shortLead":"A régi Suzuki Swift, a G és H Astra mellett a BMW 3-mas, és a Skoda Octavia a legkeresettebb használt autó...","id":"20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9be1d2b-067f-446c-8b11-0ac24edb1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14bb831-48f6-4aac-9166-2d18b4752b37","keywords":null,"link":"/cegauto/20210206_Meg_mindig_az_Opelt_es_a_Suzukit_keresi_a_magyar","timestamp":"2021. február. 06. 16:22","title":"Még mindig az Opelt és a Suzukit keresi a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835acb68-c798-4036-b35e-5861f1f8ebc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két megriadt nő fizetett is neki. ","shortLead":"A két megriadt nő fizetett is neki. ","id":"20210207_alorvos_oltas_csalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=835acb68-c798-4036-b35e-5861f1f8ebc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f82913-0eb4-454a-be0a-ca5da5a39493","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_alorvos_oltas_csalo","timestamp":"2021. február. 07. 10:29","title":"20 ezer forintot kért az oltásért az álorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","shortLead":"Nagy-Britanniában mozik, templomok, klubok, versenypályák és stadionok is oltópontok lesznek. ","id":"20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815f1f32-07b2-438a-9e93-8a3d14f23bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f577f48-594a-4d22-9740-f28f0bd6b81f","keywords":null,"link":"/vilag/20210206_Melegbarban_is_lehet_koronavirustesztet_csinalni","timestamp":"2021. február. 06. 17:26","title":"Melegbárban is lehet koronavírustesztet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is méltatta a magyar professzor hozzájárulását az ázsiai ország gazdasági reformjaihoz. Az ifjú kutató, aki jól ismeri a magyarországi viszonyokat is, az amerikai elnök vezető tanácsadója lett.","shortLead":"Julian Gewirtz a kínai reformok tanulmányozása közben fedezte fel magának Kornai János életművét, és könyvében külön is...","id":"20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab60470-d5eb-449a-9ae0-dabe480f31da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c43277f-6dba-4ac3-a49e-2eaa66fd08a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210206_Kornai_Janos_tiszteloje_ad_tanacsokat_Joe_Bidennek_Kinarol","timestamp":"2021. február. 06. 10:00","title":"Kornai János tisztelője ad tanácsokat Joe Bidennek Kínáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51be73b-0feb-4d9e-b64f-693c1bd62da1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus miatt gyökeresen megváltozott munkakörnyezetre reagált a japán autógyár.","shortLead":"A koronavírus miatt gyökeresen megváltozott munkakörnyezetre reagált a japán autógyár.","id":"20210207_nissan_auto_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d51be73b-0feb-4d9e-b64f-693c1bd62da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a267ca8-3fd1-48b4-b8b6-bad21f38b5bc","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_nissan_auto_home_office","timestamp":"2021. február. 07. 21:16","title":"A Nissan új ötletével most már tényleg bárhonnan dolgozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e3d89-1eae-4d92-8b6b-934f17cd909f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak nem veszik felségsértésnek a spanyolok. ","shortLead":"Csak nem veszik felségsértésnek a spanyolok. ","id":"20210205_Ferrari_Romaval_lepte_meg_magat_a_Real_Madrid_kapusa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e1e3d89-1eae-4d92-8b6b-934f17cd909f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73495a78-9596-4a3c-a8ff-32b0d01b93b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_Ferrari_Romaval_lepte_meg_magat_a_Real_Madrid_kapusa","timestamp":"2021. február. 06. 10:12","title":"Egy Ferrari Romával lepte meg magát a Real Madrid kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]