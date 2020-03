Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kutatóintézet szerint a jelenlegi fő kérdés az, hogy a vírus okozta mozgáskorlátozások csak a második vagy a harmadik negyedévet, netán egy még hosszabb időszakot fognak-e érinteni. ","shortLead":"A kutatóintézet szerint a jelenlegi fő kérdés az, hogy a vírus okozta mozgáskorlátozások csak a második vagy a harmadik...","id":"20200324_GKI_akar_20_szazalekot_is_eshet_a_GDP_a_masodik_negyedevben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3577c5-57e0-4bdf-ad0d-f8301cbd37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a12c775-2c34-47f5-8a88-e84f22f3c676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_GKI_akar_20_szazalekot_is_eshet_a_GDP_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2020. március. 24. 10:35","title":"GKI: akár 20 százalékot is eshet a GDP a második negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a háziorvos rendeli el.","shortLead":"A vizsgálatot a háziorvos rendeli el.","id":"20200325_Hazhoz_kuldhetik_a_mentot_koronavirusmintavetelre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6ec46-9d87-47df-b4eb-b3931f8ea806","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Hazhoz_kuldhetik_a_mentot_koronavirusmintavetelre","timestamp":"2020. március. 25. 18:12","title":"Házhoz küldhetik a mentőt koronavírus-mintavételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","shortLead":"Eddig több mint nyolcezer fertőzöttet azonosítottak Nagy-Britanniában.","id":"20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256aaf0a-43b5-4573-981a-b1e1d5bccbe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Negyedmillio_onkentest_toboroznak_a_britek","timestamp":"2020. március. 24. 19:53","title":"Negyedmillió önkéntest toboroznak a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hiányosságok miatt az egészségügyi dolgozók is nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve.","shortLead":"A hiányosságok miatt az egészségügyi dolgozók is nagyobb fertőzésveszélynek vannak kitéve.","id":"20200325_A_jelenleginel_tizszer_tobb_vedofelszerelesre_es_eszkozre_lenne_szukseg_a_koronavirus_elleni_harchoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3d465a-62c2-4cdf-8221-e9e9c45041a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_A_jelenleginel_tizszer_tobb_vedofelszerelesre_es_eszkozre_lenne_szukseg_a_koronavirus_elleni_harchoz","timestamp":"2020. március. 25. 21:20","title":"A jelenleginél tízszer több védőfelszerelésre és eszközre lenne szükség a koronavírus elleni harchoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok vita hátráltatja a megoldást, de azért nem reménytelen a helyzet. ","shortLead":"Sok vita hátráltatja a megoldást, de azért nem reménytelen a helyzet. ","id":"20200324_eu_olaszorszag_koronavirus_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e857ee-9e5f-4d90-86f0-63941211ac08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bcaa1d-348c-453d-861a-e5d6fdd62751","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_eu_olaszorszag_koronavirus_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 24. 13:45","title":"Még vitatkozik arról az EU, hogyan mentsék meg Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","shortLead":"A Juventus játékosa egy egészen extrém Bugattival gyarapíthatja gyűjteményét.","id":"20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c893fc6c-3970-4eab-b319-df84c49f34f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8cbd13-02dd-41cc-a144-330f3dd13aa3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_33_milliard_forintos_autot_rendelt_maganak_Ronaldo","timestamp":"2020. március. 25. 17:01","title":"3,3 milliárd forintos autót rendelt magának Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a3e777-9e76-4cf1-bc53-e63a07e074d5","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A gyermekük miatt otthonmaradók számára táppénz biztosításával, a fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való elismerésével, a fogyasztás élénkítése érdekében pedig kamatmentes kölcsönökkel kellene enyhíteni a mostani válsághelyzetet – véli Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke. A szakember szerint felelőtlenség lenne megjósolni, hány ember veszítheti el az állását, de az biztos, bizonyos ágazatok már most is túl vannak a tűréshatáron. Interjú.","shortLead":"A gyermekük miatt otthonmaradók számára táppénz biztosításával, a fizetés nélküli szabadság szolgálati időként való...","id":"20200325_Meszaros_Melinda_Ha_junius_vegeig_nincs_valtozas_nagy_baj_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7a3e777-9e76-4cf1-bc53-e63a07e074d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e033ba-5c6b-4fb1-82f2-0b8699fe15dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_Meszaros_Melinda_Ha_junius_vegeig_nincs_valtozas_nagy_baj_lehet","timestamp":"2020. március. 25. 06:30","title":"\"Ha június végéig nincs változás, nagy baj lehet a gazdaságban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház kedden kinevezett igazgatója nyilatkozatban köszönte meg a társulat támogatását, és rámutatott, hogy ezek most ettől függetlenül nem az öröm percei.\r

","shortLead":"A Vígszínház kedden kinevezett igazgatója nyilatkozatban köszönte meg a társulat támogatását, és rámutatott, hogy ezek...","id":"20200325_Rudolf_Peter_Orulni_majd_csak_akkor_lesz_okom_okunk_ha_ujra_felmegy_a_fuggony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba99fea-2f8b-4c5f-89ff-e965be3586ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Rudolf_Peter_Orulni_majd_csak_akkor_lesz_okom_okunk_ha_ujra_felmegy_a_fuggony","timestamp":"2020. március. 25. 10:32","title":"Rudolf Péter: Örülni majd csak akkor lesz okom, ha újra felmegy a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]