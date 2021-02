Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as évük.","shortLead":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as...","id":"20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c214066-1a6f-456f-86d4-61083cd67f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","timestamp":"2021. február. 08. 08:49","title":"Honlapja még nincsen, de 16 milliós terepjárója már van Szijjártó-Nagy Szilvia cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","shortLead":"A szakemberek két hét alatt csaknem 260 ezer új esetet regisztráltak.","id":"20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847e7bc7-f572-4a87-bbd5-f69965b11a7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_koronavirus_fertozott_gyermek","timestamp":"2021. február. 09. 06:22","title":"Eddig közel 3 millió gyermeket fertőzött meg a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d5bb5-bc9c-4bd0-8df6-4c9bf8e977d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. ","shortLead":"Éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. ","id":"20210207_Elarasztotta_a_szemet_a_Tiszat_pentek_ota_probaljak_megtisztitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910d5bb5-bc9c-4bd0-8df6-4c9bf8e977d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46c9f13-29e6-4306-a138-779fdc5822ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Elarasztotta_a_szemet_a_Tiszat_pentek_ota_probaljak_megtisztitani","timestamp":"2021. február. 07. 12:33","title":"Elárasztotta a szemét a Tiszát, péntek óta próbálják megtisztítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megint a magyar korrupciót emlegeti az Európai Bizottság, török vakcina a láthatáron, Dédestapolcsány csak találgat Rogán új feleségének meggazdagodásáról, Parragh elnézést kér. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megint a magyar korrupciót emlegeti az Európai Bizottság, török vakcina a láthatáron, Dédestapolcsány csak találgat...","id":"20210209_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bc295-e2e0-4110-ab75-dacef4bf1804","keywords":null,"link":"/360/20210209_Radar360","timestamp":"2021. február. 09. 08:00","title":"Radar360: Brüsszel a magyar kormánytól, Elon Musk a tudósoktól vár választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257020a4-0c0f-4394-a1ae-14f918b3fa40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár félmilliós bírságot is kaphatnak a szabálytalanul közlekedő szerelvények.","shortLead":"Akár félmilliós bírságot is kaphatnak a szabálytalanul közlekedő szerelvények.","id":"20210208_Minden_harmadik_hasznaltautos_karavant_meg_lehetne_birsagolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=257020a4-0c0f-4394-a1ae-14f918b3fa40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7f59d33-e9df-4a2d-9a6b-bfaa32cac624","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Minden_harmadik_hasznaltautos_karavant_meg_lehetne_birsagolni","timestamp":"2021. február. 08. 09:57","title":"Meg lehetne bírságolni minden 3. külföldről érkező járműszerelvényt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a Ford megújítja népszerű kompaktját.","id":"20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=550826a1-2f80-4664-92c4-e1d4ec9d095e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c18a57c-6d7e-41b4-b32b-47a9f6809fda","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_kemfotokon_a_megujult_ford_focus","timestamp":"2021. február. 08. 11:45","title":"Kémfotókon a megújult Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan választ (is) kapott, amilyenre valószínűleg ő sem számított.","shortLead":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan...","id":"20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e816474-0a30-4339-a3a4-a7cba6ef5871","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","timestamp":"2021. február. 08. 10:32","title":"Hadházynak is elküldte a levelet Müller, amelyben adatok elhallgatására tesz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fac3c7-481f-4bad-b5e0-8492ec702cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20210208_Egyuttmukodo_partnert_keres_a_HVG_Kiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4fac3c7-481f-4bad-b5e0-8492ec702cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dc5f2b-a928-4324-bfc0-ed8b37d4e532","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Egyuttmukodo_partnert_keres_a_HVG_Kiado","timestamp":"2021. február. 08. 14:10","title":"Együttműködő partnert keres a HVG Kiadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]