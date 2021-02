Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul a koronavírus-járvány most lökést adott olyan szemléletváltásnak is, mint az alapanyagok helyi termelőktől beszerzése. Ezekről, vagyis a zöld vendéglátásról beszélgettünk Szabó Eszterrel, a Felelős Gasztrohős Alapítvány kommunikációs vezetőjével, és Patai Zoltánnal, a NetPincér ügyvezetőjével.","shortLead":"Az étterembe járók igénye megnőtt az egészségesebb és környezetet kevésbé terhelő ételekre, ráadásul...","id":"20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e2e5f8-3c2e-4771-8a4b-b1bce105a025","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_felelosgasztrohos_fenntarthato_vendeglatas","timestamp":"2021. február. 11. 16:05","title":"\"A fenntartható vendéglátás legfontosabb lépése, hogy kezdjék el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett.","shortLead":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt...","id":"20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fbb4c0-6adf-4958-8981-df806132bf7a","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","timestamp":"2021. február. 12. 09:28","title":"Taylor Swift tudja, hogy kell kiszúrni egy nagyhatalmú menedzserrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc07f1b-33cf-4325-8733-a815689e203e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve felbukkan egy sok ezer embert érintő csalásban is.","shortLead":"A lap egy bírósági ítéletre hivatkozva azt állítja, hogy a vizes vb-t rendező cég volt gazdasági igazgatójának neve...","id":"20210212_balogh_sandor_nemetorszagi_piramisjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc07f1b-33cf-4325-8733-a815689e203e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8b0c80-2c90-4a06-9fa7-893b3ad673ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210212_balogh_sandor_nemetorszagi_piramisjatek","timestamp":"2021. február. 12. 14:47","title":"Blikk: Balogh Sándor egy németországi piramisjátékban is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","shortLead":"A WHO szakértői bizottsága 65 év felettieknek is ajánlja az AstroZeneca vakcináját.","id":"20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=853c16f8-2a81-4c43-9e2f-7e579e3d6db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ecb2cf0-3419-4cde-8712-31a1a109c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_who_astrazeneca_oltas_vakcina_65_even_feluliek","timestamp":"2021. február. 10. 19:07","title":"Megjött a WHO válasza: szerintük 65 év felett is használható az AstraZeneca vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mail on Sunday az ítélet szerint törvénytelenül hozta nyilvánosságra Sussex hercegnéjének kézzel írt magánlevelét.","shortLead":"A Mail on Sunday az ítélet szerint törvénytelenül hozta nyilvánosságra Sussex hercegnéjének kézzel írt magánlevelét.","id":"20210211_meghan_markle_pert_nyert_mail_on_sunday","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ebae55-8fbf-42a1-a80c-d935b9ba7520","keywords":null,"link":"/elet/20210211_meghan_markle_pert_nyert_mail_on_sunday","timestamp":"2021. február. 11. 20:02","title":"Meghan Markle megnyerte a pert a lap ellen, amely nyilvánosságra hozta apjának írt levelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hataloméhes kormányok megragadták a járvány kínálta lehetőségeket a jogok korlátozására. A demokráciapárti erőknek azonban védeniük kell értékeiket, és közösen kell fellépniük – írja a Foreign Policy.","shortLead":"A hataloméhes kormányok megragadták a járvány kínálta lehetőségeket a jogok korlátozására. A demokráciapárti erőknek...","id":"20210212_Foreign_Policy_Az_autokratak_lepesenkent_vegzik_ki_a_demokraciat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3593277e-6970-4a63-a608-2c6115346d76","keywords":null,"link":"/360/20210212_Foreign_Policy_Az_autokratak_lepesenkent_vegzik_ki_a_demokraciat","timestamp":"2021. február. 12. 07:30","title":"Foreign Policy: Az autokraták lépésenként végzik ki a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 25-ös főutat.","shortLead":"A baleset miatt teljes szélességében lezárták a 25-ös főutat.","id":"20210211_baleset_buszbaleset_eger_szarvasko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2571f397-ce19-4123-83ce-b2d4f62a1327","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_baleset_buszbaleset_eger_szarvasko","timestamp":"2021. február. 11. 11:57","title":"Busz és autó ütközött Egernél, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]