Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","shortLead":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","id":"20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d030187e-a42e-4d4a-b933-df72db045ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","timestamp":"2021. február. 10. 10:14","title":"Húszméteres zuhanást élt túl egy sofőr, aki autójával lerepült egy felüljáróról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dd5a0f-25ed-4a4a-962e-cb11aa522f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88c7fbe-f561-4e9c-882f-e9b9aef77055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210212_Marabu_Feknyuz_Gucci_gumicsizma","timestamp":"2021. február. 12. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Gucci gumicsizma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","shortLead":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","id":"20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f6961e-0a3a-4d5b-984e-ec1be6f58489","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 10. 13:14","title":"Elképesztő hosszúságúra nyújtotta a műtéti várólistákat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","shortLead":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","id":"20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f07dd-c6de-4969-9bbf-a20ace7d917b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","timestamp":"2021. február. 10. 17:05","title":"Alaposan megnövelheti az új lakások árát egy friss szabályozás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil hátulját kopogtatva is adhatunk utasítást a készüléknek.","shortLead":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil...","id":"20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c71b49-623f-4519-90a8-fc0303ebfe3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","timestamp":"2021. február. 11. 11:37","title":"Másképp is nyomogathatja majd a telefonját, ha felkerül rá az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Antitézis című könyvben vannak marxista politikafilozófiai elemzések, publicisztikai írások, valamint két nagyszabású tanulmány, amelyek egyike most jelenik meg először. ","shortLead":"Az Antitézis című könyvben vannak marxista politikafilozófiai elemzések, publicisztikai írások, valamint két...","id":"202106_konyv__a_tragikus_marx_tamas_gaspar_miklos_antitezis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337faaa0-0b8e-475b-8e37-55330a1b0bc4","keywords":null,"link":"/360/202106_konyv__a_tragikus_marx_tamas_gaspar_miklos_antitezis","timestamp":"2021. február. 11. 15:00","title":"Mélységes pesszimizmus árad TGM új esszékötetéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46337c7c-13dd-47e6-a18a-a45669054347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A marburgi üzemből származó oltóanyagok április elején érkezhetnek meg az uniós országokba. ","shortLead":"A marburgi üzemből származó oltóanyagok április elején érkezhetnek meg az uniós országokba. ","id":"20210210_biontech_marburg_vakcinagyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46337c7c-13dd-47e6-a18a-a45669054347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad517d-5ab5-4d78-9f9b-6529cbf32721","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_biontech_marburg_vakcinagyar","timestamp":"2021. február. 10. 13:56","title":"A BioNTech az új német üzemében is elkezdi gyártani a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]