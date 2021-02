Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","shortLead":"A mesterséges intelligenciával ellátott drón 24 órás működésre képes, és jelentést is készít a szüretről.","id":"20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e16d50e6-c88d-4456-86e5-51580c9c1002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74e237e-d36f-4adc-a384-9213c7666113","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Intelligens_gyumolcsszuretelo_robotot_mutatott_be_egy_izraeli_ceg","timestamp":"2021. február. 13. 11:27","title":"Intelligens gyümölcsszüretelő robotot mutatott be egy izraeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak meghívott.","shortLead":"Ők lesznek a miniszterelnök vezetésével megalakuló Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagjai. A pénzügyminiszter csak...","id":"20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b91548-4d75-42a1-8fe6-7b415c1f9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ce0667-2c4b-4feb-855a-72211352ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Nagy_Istvan_Stumpf_Lazar_es_Navracsics_hatarozza_meg_a_videkfejlesztesi_strategiat","timestamp":"2021. február. 13. 09:22","title":"Nagy István, Stumpf, Lázár és Navracsics határozza meg a vidékfejlesztési stratégiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e157-b50c-49d9-937a-a014390b491e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több európai országban nem minősítik autónak a Microlino 2.0-t.","shortLead":"Több európai országban nem minősítik autónak a Microlino 2.0-t.","id":"20210214_Microlino_elektromos_torpeauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be46e157-b50c-49d9-937a-a014390b491e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d367d4e7-bc21-4b6b-b420-31d7122e72af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Microlino_elektromos_torpeauto","timestamp":"2021. február. 14. 17:05","title":"Szeptemberben kezdhetik el gyártani az elektromos törpeautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","shortLead":"Várhatóan még idén nyáron megnyit a felújított Somogy megyei bevásárlóközpont.","id":"20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039fd5b7-623f-43be-8fcc-709e2df1beed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6b6540-cd66-454b-9f95-3c81ee273725","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210214_Korszerusitik_a_Kaposvar_Plazat","timestamp":"2021. február. 14. 10:53","title":"Korszerűsítik a Kaposvár Plázát, még idén nyáron nyithat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás tévés 81 éves volt.","shortLead":"A legendás tévés 81 éves volt.","id":"20210212_Meghalt_Modos_Peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a085ee3d-7915-4340-9294-276e8a3967c2","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Meghalt_Modos_Peter","timestamp":"2021. február. 12. 22:06","title":"Meghalt Módos Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843","c_author":"Nyusztay Máté","category":"360","description":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt állapotban vehetett át hivatali utódja, Joe Biden. A Trump-korszak különösen a Hold-programja miatt maradhat emlékezetes, még ha sokak szerint irreális is volt 2024-re kitűzni az amerikai űrhajósok következő holdra szállásának időpontját. Az persze vitatható, mi számít irreálisnak fél évszázaddal a legutóbbi holdra szállás után, minden esetre az új elnöknek fel van adva a lecke: Bidennek egyszerre kell szembenéznie a felkorbácsolt várakozásokkal, a gazdasági realitásokkal, valamint egyre szemtelenebb riválisaival.","shortLead":"Donald Trump elnöki hagyatékának ritka példánya az űrkutatás, amit még a kritikusai szerint is aránylag megkímélt...","id":"20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623d8021-f85f-4255-86fb-e2a863550843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e4f15-e4b1-43e9-b646-58e504535133","keywords":null,"link":"/360/20210214_holdra_szallas_Artemis_Trump_Biden_NASA_urkutatas","timestamp":"2021. február. 14. 13:30","title":"Holdra szállás Trump után: ennek is lőttek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja a gyártókat. A Boeing most úgy látja, 2030-ra nagy előrelépést tehet az ügy érdekében.","shortLead":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja...","id":"20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4649ba94-ad25-4348-9497-c7506dd32ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 14. 18:03","title":"Növényi olaj, állati zsír, agrárhulladék: a Boeing 2030-ra minden egyes gépét ilyesmivel reptetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]